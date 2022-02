Spezialchemie Ärger wegen Bilanzmanipulation: Clariant untersucht verdächtige Vorkommnisse Der Kurs der Aktien des Spezialchemieherstellers ist heute um 18 Prozent eingebrochen. Die Firma verschiebt den Jahresabschluss und die Generalversammlung.

Das Chemiewerk der Firma Clariant in Muttenz bei Basel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der in Muttenz bei Basel domizilierte Spezialchemiekonzern Clariant prüft mögliche Bilanzmanipulationen in den Jahren 2020 und 2021. Im Zug einer am Montagmorgen veröffentlichten Mitteilung, in der der Konzern auch die Verschiebung der für Mittwoch geplanten Jahresbilanzpressekonferenz und der nachfolgenden Generalversammlung ankündigte, kam es an der Börse zu einem Einbruch des Aktienkurses um 18 Prozent.

Hinweise gab es bereits im September

Clariant-Chef Conrad Keijzer. Clariant

Auf einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz für Journalistinnen und Journalisten versuchten Firmenchef Conrad Keijzer und Peter Steiner, der Leiter des Rechnungsprüfungsausschusses im Verwaltungsrat, ein wenig Licht in die Vorgänge zu bringen. Ein Whistleblower, konkret: ein interner Hinweisgeber, habe bereits im September verdächtige Beobachtungen gemeldet, die einige Wochen später auch im Verwaltungsrat zur Sprache gebracht worden seien.

Im November habe man entschieden, die Angelegenheit von externer Seite untersuchen zu lassen. Die vom Beratungsunternehmen Deloitte und von der Anwaltskanzlei Gibson, Dunn & Crucher durchgeführte Untersuchung ist gemäss Steiner zwar schon «weit fortgeschritten», aber doch nicht weit genug als bereits zuverlässige Ergebnisse genannt werden könnten.

Mutmasslich geschönte Wertberichtigungen und Rückstellungen

Gegenstand der Untersuchung seien gewisse Rückstellungen und Wertberichtigungen, die möglicherweise unrichtig verbucht worden seien mit dem mutmasslichen Ziel, Gewinne zu manipulieren. Auf der Telefonkonferenz war vom möglichen Aufbau sogenannten «Performance-Buffers» die Rede. Mit dem Aufbau solcher Leistungspuffer könnten die Verantwortlichen versucht haben, die Leistung der eigenen Division oder Abteilung im Vergleich zu den internen Vorgaben besser aussehen zu lassen.

Steiner sprach von einer «beschränkten Anzahl» involvierter Personen, die nun in ihren Kompetenzen beschnitten worden seien. Entlassungen hat es bislang aber offenbar keine gegeben. Es gäbe auch keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten und auf die Absicht der persönlichen Bereicherung, sagte Steiner.

Devestierte Geschäftsbereiche offenbar nicht betroffen

Die mutmasslichen Manipulationen seien für den Konzern auch nicht Cash-wirksam und beträfen insbesondere nicht die vom Unternehmen ausgewiesenen Umsatzzahlen. In welchen Geschäftsbereichen die möglichen Manipulationen vorgenommen wurden gab Clariant nicht bekannt. Steiner sagt aber, die verschiedenen Geschäftsbereiche die Clariant in den Jahren 2020 und 2021 veräussert hatte, seien nicht betroffen.

Dieser Hinweis ist insofern von Bedeutung, als die Käufer dieser Geschäftsbereiche im Fall von Manipulationen rückwirkend Schadenersatzforderungen stellen könnten. Clariant hat im Juli 2020 ihr Geschäft mit Kunststoff-Farbgranulaten (Masterbatches) für über 1,5 Milliarden Dollar an die US-Firma Avient (vormals Polyone) verkauft. Anfang des laufenden Jahres wurde der Verkauf des Pigmente-Geschäfts für 805 Millionen Dollar an ein Investorenkonsortium besiegelt.

Erinnerungen an den Fall Adecco werden wach

Im November 2020 kündigte Clariant ein Restrukturierungsprogramm an, das bis Ende 2021 rund 600 Arbeitsplätze kosten sollte. Clariant hat gemäss aktuellen Angaben 2021 eine Umsatzsteigerung um 13 Prozent auf 4,4 Milliarden Franken und eine Betriebsgewinnmarge zwischen 16 Prozent und 17 Prozent erreicht. Grösste Clariant-Aktionärin ist die saudische Sabic-Gruppe, die ihren Anteil zu Preisen von über 25 Franken pro Aktie erworben hatte und dem Vernehmen nach nicht unglücklich über eine günstige Ausstiegsgelegenheit sein soll. Die Clariant-Aktien werden aktuell zu 16,5 Franken gehandelt.

Die Vorgänge bei Clariant evozieren Erinnerungen an den Fall Adecco. Der Zeitarbeitsvermittler hatte seine Aktionäre im Januar 2004 mit einer Meldung auf mögliche Bilanzmanipulationen erschreckt und einen Aktienkursabsturz um 37 Prozent ausgelöst. Die Investorenstimmung war damals besonders aufgeheizt, nachdem mit Enron (2000) und Worldcom (2002) gleich zwei US-Konzerne und 2003 auch noch der niederländische Einzelhandelsriese Ahold mit milliardenschweren Bilanzskandalen für Schlagzeilen gesorgt hatten. Der Adecco-Skandal erwies sich ein Jahr später zwar als ein Sturm im Wasserglas. Dennoch kostete die Untersuchung des Vorfalles durch eine spezialisierte US-Kanzlei Millionen von Franken.