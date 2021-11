Börsen-Blog +372% innert 5 Jahren: Neuer Rekord für Estée Lauder Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: Estée Lauder.

Markstimmung: SMI über dem Niveau von 11 444 (Aktuell: 12 514) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -0.14% – Zinsen sind und bleiben in den USA, extrem tief auf Jahre hinaus bis ins 2022 -- Gold über der Marke von 1 560 US$ pro Unze (Aktuell: 1 841 US$)! Öl schwingt sich nach oben (Aktuell: 75.81 US$) – Moderna (Börsensymbol: MRNA US) mit starker Aufwärtsbewegung nach oben – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde

Firmenportrait: Estée Lauder Companies Inc. zählt zu den weltweit führenden Anbietern und Herstellern von Luxusprodukten im Kosmetikbereich. Das Produktportfolio im Einzelnen umfasst Haut- und Haarpflegeprodukte, Make-up und Parfums, die unter den Marken Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, M•A•C, Bobbi Brown, Tommy Hilfiger, Kiton, La Mer, Donna Karan, Aveda, Jo Malone, Bumble and bumble, Darphin, Michael Kors, American Beauty, Flirt!, GoodSkin Labs, Grassroots Research Labs, Tom Ford, Coach, Ojon, Smashbox, Ermenegildo Zegna, Aerin Beauty, Osiao und Marni verkauft werden. Vor allem über folgende Vertriebskanäle werden die Konzernprodukte vermarktet: hochpreisige Kaufhausketten, Fachhändler, gehobene Parfümerien, Apotheken, Hair Salons, Spas, TV, Duty Free Shops sowie im Internet. (Quelle: Finanzen.net)

Neuer Rekord für Estée Lauder: +372% innert 5 Jahren (Halten)

Anlagevorschlag: Halten Sie Ihre Positionen beim Kosmetikhersteller Estee Lauder (Börsensymbol: EL US), dessen Papiere innert drei Jahren um 158% an Wert (Lokalwährung) zugelegt hat. Ich würde als konservativer Investor, zusätzliche Papiere nochmals erwerben, denn die Zukunftsaussichten beim mit 127 Milliarden US$ taxierten Wert sind mehr als ausgezeichnet. Lassen Sie mich dies mit Fakten untermauern. Der Umsatz lag im 2016 noch bei 11.826 Milliarden US$ und sollte bis ins Jahr 2023 auf 20.428 Milliarden US$ anwachsen. Hier sei die in Aussicht gestellte Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital (2021) von 46.3% in Vordergrund gestellt, was eine regelrechte Sensation darstellt. Unter dieser Prämisse, wird das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 24 Punkte im 2024 fallen. Daher dürfen Sie auch das hohe Kurs-/Gewinnverhältnis von aktuell 34 Punkten „locker“ in Kauf nehmen. Aufgrund der mehr als ausgezeichneten Situation, sollten Sie auch keine gedeckten Calls momentan in Auftrag geben. Sie würden auf unnötige Weise Ihre Maximalrendite verbauen. Die Dividendenrendite ist mehr als vernachlässigbar klein: Sie sollten diesen Obolus auf die Seite legen und nicht reinvestieren, da der Betrag zu klein ist. Ich würde die nächsten 18 Monate auf diesen Wert setzen. Das Kurspotential veranschlage ich auf +18% bis Mitte 2022. Die kurstechnische Verfassung des Titels ist mehr als ausgezeichnet. Nächste Quartalszahlen am 03. Februar 2022. Kommende Dividendenzahlung am 02. Dezember 2021.

Anlagestrategie: Halten und geniessen. Kaufen für Neueinsteiger ohne gedeckte Call Strategie.

Fazit: Starker Wert wieder auf dem Weg nach ganz oben und ein Ende dieser Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht in Sicht.

