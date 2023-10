Börsen-Blog 407 Prozent plus in nur 5 Jahren: US-Krebsmittelhersteller Eli Lilly weiter auf Kurs Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: Eli Lilly and Company.

Marktstimmung: SMI unter dem Niveau von 11'444 (Aktuell: 10'785) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -1.10% – Zinsen steigen bis in den USA bis Ende 2023 – Gold über der Marke von 1560 US-Dollar pro Unze (Aktuell: 1825 US-Dollar) – Öl schwingt sich nach unten (Aktuell: 88.28 US-Dollar) – VISA(Börsensymbol: V US) mit starker Aufwärtsbewegung nach oben (Nachladen) – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Firma: Eli Lilly and Company (Börsensymbol: LLY US) zählt zu den weltweit führenden Pharmakonzernen. Der Umsatz je nach Therapiebereich ist wie folgt verteilt: - Endokrinologie (46,6%): Produkte zur Behandlung von Osteoporose, Diabetes und Wachstumsprobleme; - Onkologie (20,3%):- Immunerkrankungen (11,8%);- Neurologie (6,7%): im Wesentlichen Medikamente zur Depression- und Schizophrenie- Behandlung;- sonstige (14,6%). Die geographische Umsatzverteilung ist folgende: USA (59,4%), Europa (16,9%), Japan (8,3%), China (5,9%) und sonstige (9,5%). Mitarbeiterzahl: 35 000 Personen. (Quelle: Marketscreener.com)

US Krebsmittelhersteller weiter auf Kurs: +407% in 5 Jahren (Halten)

Bewertungsabschlag: Keiner mehr Vorhanden!

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel in Sachen Eli Lilly, obwohl der mit 483 Milliarden US-Dollar-Titel eine mehr als gute Performance über die letzten fünf Jahre hingelegt hat. Ich bin ein absoluter Fan dieses Unternehmens mit Sitz in den USA. Per Ende 2023 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf unter 42 Punkte fallen. Dies ist ein mehr als starker Wert, welcher speziell den konservativen Investor unter normalen Marktumständen ansprechen sollte. Interessant ist die Umsatzentwicklung des Unternehmens: Lag diese Kennzahl noch bei 22.320 Milliarden US-Dollar im 2019, so wird laut meinen Modellen ein neuer Höchstwert von 34.920 Milliarden US-Dollar (Neuer Rekordwert) für das Jahr 2024 stipuliert. Was für den Titel spricht: Die Umsatzrendite sollte erstmals im 2023 auf über 31% wieder ansteigen. Die ausgeschüttete Dividende sollten Sie auf jeden Fall in neue Aktien reinvestieren. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte Ihnen über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem S&P 500 Index ermöglichen. Das Papier konnte über fünf Jahre um 407% zulegen, während der S&P 500 Index in der gleichen Periode nur um 58.2% an Wert gewann.

Erwarteter Gewinnzuwachs im 2023: +22%

Anlagestrategie: Sensationelle Performance über fünf Jahre – massive Mehrrendite gegenüber dem S&P 500 Index (Wichtigster US Börsenindex).

Fazit: Ein Kauf der Aktien macht speziell Sinn in Kombination mit gedeckten Calls, welche eine Laufzeit von neun Monaten aufweisen.

