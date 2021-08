Börsen-Blog Der Photoshop-Produzent ist weiterhin ein Überflieger: Adobe mit Kursgewinn von 521,7% in fünf Jahren Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: Die Adobe Symstems Inc., unter anderem Produzent von «Photoshop».

Marktstimmung: SMI über dem Niveau von 11'444 (Aktuell: 12'043) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.00% – Zinsen in den USA, bleiben extrem tief bis in 2022 – Gold über der Marke von 1560 US-Dollar pro Unze (Aktuell: 1'802 US-Dollar) – Öl schwingt sich nach unten (Aktuell: 71.61 US-Dollar) – Volkswagen (Börsensymbol: VOW3 GY) mit starker Aufwärtsbewegung nach oben – Gedeckte Calls: Sie sind das Gebot der Stunde.

Schlagzeilen: JPMorgan (Börsensymbol: JPM US): Mit sensationeller Performance im 2021 (Nachladen)

BIONTECH (Börsensymbol: BNTX US): Nachladen

Partners Group (Börsensymbol: PGHN SW): Spekulation nach oben (Kaufen)

Firma: Adobe Systems Inc. (Börsensymbol: ADBE US) ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen. Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Grössen eingesetzt. (Quelle: www.finanzen.net)

Photoshop Produzent mit neuem Kursrekord: +521.7% in fünf Jahren (Nachladen)

Erstmals Bewertung von über 300 Milliarden US-Dollar

Nächste Quartalszahlen folgen am 21. September 2021

Anlagevorschlag: Jetzt sieht alles extrem gut aus für Sie und der US-Software-hersteller steigert sich zu absoluten Topform. Sie können mit sehr gutem Gewissen nochmals weitere Positionen erstehen, aber dies nur in Kombination mit gedeckten Calls. Vorzugsweise gilt es einen Ausübungspreis von 580 US$ auf den Juni 2022 zu wählen. Ich bevorzuge dabei eine eher defensive Positionierung, insbesondere aufgrund der mehr als starken Mehrrendite gegenüber dem S&P 500 Index über die letzten drei Jahre. Der 301 Milliarden-US$-Wert konnte innert drei Jahren 149% an Wert zulegen, während der S&P 500 Index nur auf +63.2% in der gleichen Periode kommt. Mit dem neuen Bezahlmodell wird Adobe über die kommenden Jahre hinweg, weiterhin seinen Börsenerfolg nahtlos weiter «durchziehen» können. Trotz aller Euphorie sollten Sie immer wieder die gedeckten Calls erneuern. Bei einem erwarteten Kurs-/Gewinnverhältnis von 43.9 Punkten per 2022 ist dieses Papier ein Börsenschnäppchen im eigentlichen Sinne. Sie kaufen dabei einen Wachstumswert der Extraklasse ein, was die aktuelle Bewertungsprämie in ein anderes Licht rückt. Zum Schluss möchte ich Ihnen die von mir errechnete Umsatzrendite von 46% (Neuer Rekord) per 2023 in Erinnerung rufen, welche insbesondere bei den institutionellen Investoren auf einen grossen Anklang stösst. Grosses Potential verspricht sich das Unternehmen im Cloud Bereich, wo ein sehr grosses Entwicklungspotential herrscht. Ihre Erfolgsbilanz in US$ beträgt +521.7% über fünf Jahre. Als Vergleich: Der S&P 500 Index hat in der gleichen Periode nur um +122.7% an Wert zugelegt. Dieser Vergleich in der Lokalwährung wurde extra für die immer zahlreicher werdenden Leser erstellt, welche ausserhalb der Schweiz leben

Anlagestrategie: Bislang sehr erfolgreiche Strategie. Einziger Nachteil: Das Wachstumsunternehmen zahlt leider keine Dividende aus.

Fazit: Nachladen lohnt sich auf alle Fälle. Mit gedeckten Calls erhöhen Sie zusätzlich Ihre Anlagerendite.

