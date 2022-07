Börsen-Blog LAM Research bleibt noch auf Kurs: +194% innert fünf Jahren Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: LAM Research.

LAM Research bleibt noch auf Kurs: +194% innert fünf Jahren (Halten)

Anlagevorschlag: Trotz einer sensationellen Performance in den letzten fünf Jahren ist der Höhenflug von LAM Research (Börsensymbol: LRCX US) würde ich die Papiere nicht veräussern. Das errechnete Kurs-/Gewinnverhältnis für das Jahr 2022 liegt bei 14.22 Punkten und sollte im 2024 einen neuen Tiefststand von 12.21 Punkten erreichen. Im Hinblick auf das Jahr 2022 erwarte ich eine Umsatzrendite von starken 30.3%, womit der 61.97 Milliarden US Dollar Wert fundamental bestens abgestützt ist. Falls Sie davon ausgehen, dass der Höhenflug ins Stocken gerät, empfiehlt es sich mittels gedeckter Calls auf sechsmonatiger Basis eine entsprechende Strategie ins Auge zu fassen. Eine solch (Teil)-Absicherung macht auf der Kostenseite nur dann entsprechend Sinn, sofern Sie eine Position von über 200 Aktien in diesem Titel aufweisen. Ich würde aber in der Zwischenzeit weiterhin die Aktien halten, denn die Zukunftsaussichten sind mehr als intakt. Wir haben es mit einen absoluten Spitzenwert zu tun, welcher wohl auf dem Einkaufszettel eines Giganten im Hardwarebereich stehen wird und als sinnvolle Ergänzung betrachtet werden könnte. Daher macht ein Verkauf in meinen Augen keinen Sinn. Auch in Sachen Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital wird im 2022 die Marke von 74.4% ins Visier genommen. Attraktiv ist speziell der420 Call auf den Dezember 2022 Termin. US Market über 5 Jahre: +65.4%, was bedeutet, dass Sie mit LAM Research eine massive Mehrrendite erzielen.

Quartalszahlen: : 27. Juli 2022

Nächste Dividendenzahlung: 22. August 2022 in der Höhe von 1.50 US$! (Potential zur Erhöhung im 2022)

Investmentstrategie: Variante mit gedeckte Calls für Leser mit einer Position von über 200 Einheiten

Anlagestrategie: Titel besitzt immer noch starkes Potential aufgrund der Bewertung.

Fazit: Weiterhin Top für den konservativen Investor auf die nächsten 18 Monate aber nur noch mit (Teil)-Absicherung.

