Markstimmung: SMI über die Marke von 10 444 Punkten (Aktuell: 10 852) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: +0.17% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022-- Gold über der Marke von 1‘600 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘818 US$)! Öl, schwingt sich nach oben (52.78 US$) – Die Papiere von SAP (Börsensymbol: SAP GY) starten nochmals durch: Kaufen nur mit gedeckten Calls.

Firmenportrait: Die VAT Group AG (Börsensymbol: VACN SW) ist in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von Vakuumventilen, Mehrventilmodulen und Metallbälgen tätig. Ergänzend bietet der Konzern umfassende Servicedienstleistungen wie 24-Stunden-Service, Schulungen, Gerätereparatur und Überholung, Ventil-Upgrade wie auch Ersatzteile und die Bereitstellung von VAT-Originalteilen und Verbrauchsmaterialien an. Die Geschäftsfelder sind in Ventile, Global Services und Industry strukturiert. Geographisch ist der Konzern in Amerika, EMEA, Asien and ROW gegliedert.

Zum Kundenkreis der VAT Group zählen Unternehmen aus der Halbleiter- und Medizinalindustrie, Produzenten von Flachbildschirmen und Fotovoltaikpanels wie auch Forschungsabteilungen von Industrieunternehmen. Produktionsstätten befinden sich in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien) sowie in Xinwu (Taiwan). Das Unternehmen wurde 1965 in der Schweiz gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haag, Schweiz. (Quelle: www.finanzen.net)

Neuer Rekord des Ostschweizer Börsenstars: +74.23% in 12 Monaten (Geniessen)

Anlagevorschlag: Jetzt marschiert der einstige Ostschweizer Börsenstar Richtung 272 Franken (Aktuell: 267 Franken) pro Aktie und die schwierigsten Momente im März 2020 scheinen wie vergessen zu sein. Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis von 49 Punkten ist im historischen Durchschnitt hoch. Ich gehe daher davon aus, dass sich die Finanzkennzahlen ab 202 stark verbessern werden. Daher empfehle ich Ihnen, mit gedeckten Calls zu agieren, da die Chancen in meinen Augen für weitere Kurssteigerungen gegeben erscheinen.

Dabei würde ich mich an Ihrer Stelle mit einem gedeckten Call auf den September 2021-Termin mit einem Ausübungspreis von 240 Franken positionieren. Wichtig erscheint mir, dass Sie diese Ausschüttung nicht in neue Papiere reinvestieren, sondern als natürliche Absicherung nach unten einbehalten. Ohne gedeckte Calls würde ich nicht mehr bei diesem hohen Niveau agieren. Der Swiss Performance Index (SPI) gewann in einem Jahr nur 1.32%, während die VAT Group in der gleichen Periode um 74.23% vorwärts machte. Damit wird einmal mehr unterstrichen, dass sich ein aktivistischer Anlagestil für Sie vollkommen lohnt.

Anlagestrategie: Sensationelle Performance im 2020, jetzt auch im 2021 – Massive Mehrrendite gegenüber dem Swiss Performance Index (SPI).

Fazit: Das Papier ist auf aktuellem Niveau leicht überteuert. In Kombination mit gedeckten Calls weiterhin mehr als empfehlenswert für einen Anleger.

