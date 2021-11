Börsen-Blog US-Wasserversorger mit neuem Rekord: +164.3% in 5 Jahren Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: Die American Water Works Company.

Markstimmung: SMI über der Marke von 11 444 Punkten (Aktuell: 12 277) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.03% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022-- Gold über der Marke von 1‘600 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘810 US$)! Öl, schwingt sich nach unten (73.31 US$) – Die Papiere von Biomérieux (Börsensymbol: BIM FP) sind weiterhin auf dem Höhenflug: Kaufen nur in Kombination mit gedeckten Calls aufgrund der erhöhten Schwankungsbreite des Papiers

Lonza (Börsensymbol: LONN SW): Starkes comeback! (Nachladen)

Givaudan (Börsensymbol: GIVN SW): Nachladen!

AMD (Börsensymbol: AMD US): Nachladen

Firma: Die American Water Works Company (Börsensymbol: AWK US) ist ein US-amerikanischer Wasserversorgungskonzern. Das Unternehmen ist auf Service in den Bereichen Wasser und Abwasser spezialisiert. American Water hat sich die enorme Bedeutung des Wassers in allen Lebensbereichen zu eigen gemacht und engagiert sich dementsprechend. Neben Kundenservice und fachlichem Know-how liefert der Konzern qualitativ hochwertiges Trinkwasser, sichere und effektive Abwasseraufbereitung sowie weitere damit einhergehendes Management-Services. Seine Dienstleistungen bietet der Konzern 15 Millionen Menschen in Gemeinden der Vereinigten Staaten sowie in Manitoba und Ontario, Kanada an. (Quelle: finanzen.net)

US-Wasserversorger mit neuem Rekord: +164.3% in 5 Jahren (Nochmaliges Nachladen)

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel in Sachen American Water Works, obwohl der mit 31.5 Milliarden US$ bewertete Titel eine mehr als überzeugende Performance über die letzten fünf Jahre hingelegt hat. Ich bin ein bekennender Fan dieses Unternehmens aus Amerika und dies seit mehreren Jahren, welches zu den weltweit führenden Anbietern seines Bereiches zählt. Per 2022 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf moderate 39.2 Punkte (Historischer Schnitt: 28) für diesen Wert fallen. Mehr als ausgezeichnet ist schon heute die Umsatzrendite, welche für das Geschäftsjahr 2021 einen Wert von 34.7% erreichen sollte, was für dieses Industrieunternehmen im erweiterten Sinn ein mehr als starkes Ergebnis darstellt. Berücksichtigen Sie dabei noch einen erwarteten Umsatz von 4.108 Milliarden USD im 2022, dann verstehen Sie den Effekt der Steigerung der prozentualen Umsatzrendite, welche noch bei 33,2% im 2018 lag. Als Orientierungshilfe: Im 2016 erzielte die Firma einen Umsatz von 3.3 Milliarden US$. Der Wachstumswert zeigt nur noch eine Dividendenrendite von 1.37% aus, was aber nicht von zentraler Bedeutung für Sie als Anleger sein sollte. Das Unternehmen ist ausgezeichnet positioniert und sollte über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem Dow Jones Index erreichen. Die tolle Positionierung des Unternehmens, rechtfertigt mehr denn je ein Engagement bei diesem Titel auch aus der Perspektive eines sehr konservativen Investors. In den letzten fünf Jahren konnte das Papier an der NYSE um 164.3% an Wert zulegen, was gegenüber einer Rendite von +134.9% beim S&P 500 Index im gleichen Zeitraum ein absolutes Topergebnis darstellt. Der Wert entspricht vollständig den Nachhaltigkeitskriterien.

Nächste Dividendenzahlen am 04. Februar 2022!

Anlagestrategie: Sensationelle Performance über fünf Jahre – Massive Mehrrendite gegenüber dem Dow Jones Index (Bekanntester Börsen-indikator in den USA)

Fazit: Das Papier ist auf aktuellem Niveau sehr attraktiv bewertet. In Kombination mit gedeckten Calls mehr als empfehlenswert für einen Neueinsteiger. Erhöhen Sie einfach Ihre Positionsgrösse nochmals.

