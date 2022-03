Industrie Bossard präsentiert Rekordergebnis Der Verbindungstechnikspezialist profitierte stark von der wirtschaftlichen Erholung 2021. Auch fürs laufende Jahr zeigt sich das Zuger Unternehmen optimistisch.

Verbindungsteile vom Boden bis an die Decke: Das Lager von Bossard in Zug. Bild: Maria Schmid (19. Februar, 2020

«Verborgene Aspekte verursachen rund 85 Prozent der Gesamtkosten bei Verbindungselementen. Wir reduzieren sie.» Dieser Werbeslogan findet sich im Jahresbericht 2021 des Verbindungsspezialisten Bossard und fasst das Geschäftsmodell des Zuger Unternehmens gut zusammen. Mit klugen Verbindungslösungen helfen die Ingenieurinnen und Ingenieure von Bossard ihren Kunden, die Produktkosten zu reduzieren. Dabei haben sie modernste Fertigungstechnik im Angebot, etwa Ultraschallenergie als Alternative zu herkömmlichen Methoden wie Verschrauben, Nieten oder Schweissen.

Doch nicht nur die Fertigung einzelner Produkte will Bossard optimieren, der Verbindungstechnikspezialist setzt zuletzt auch verstärkt darauf, mit einer eigenen Lösung im Bereich der intelligenten Fabrik die gesamte Produktion und Logistik zu modernisieren.

Und solche Angebote waren gefragt in der konjunkturellen Erholung im vergangenen Geschäftsjahr 2021, gerade in Wachstumsmärkten wie der Elektromobilität, der Medizinaltechnik oder auch beim Schienenverkehr. Mehrere Staaten haben in den letzten Jahren stark in den Ausbau ihrer Schieneninfrastruktur investiert. Davon profitiert auch der Bossard-Konzern, der grosse Zughersteller unter seinen Kunden hat.

Unsicherheiten bleiben

Bossard gehörte 2021 zu den Überfliegern unter den Zentralschweizer Industrieunternehmen und erholte sich schnell von der Coronakrise, was das am Mittwoch präsentierte Geschäftsergebnis noch einmal verdeutlichte. Bossard erzielte sowohl beim Umsatz wie auch beim Betriebs- und Konzerngewinn neue Bestmarken:

Alle drei Marktregionen Europa, Amerika und Asien wiesen zudem doppelstellige Wachstumsraten auf.

Im Rahmen der «Strategie 200» hat sich Bossard zum Ziel gesetzt, bis zum 200. Firmengeburtstag im Jahr 2031 in allen Fokusmärkten das Wachstum zu beschleunigen. Auch fürs laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen mit seinen weltweit 2700 Mitarbeitenden zwar optimistisch, bleibt aber gleichzeitig vage und verweist auf die weiterhin bestehenden Unsicherheiten rund um die Coronapandemie und die Verzögerungen bei den Lieferketten.

Vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dessen Konsequenzen ist Bossard bisher nicht gross betroffen. Wie Firmenchef Daniel Bossard auf eine entsprechende Frage ausführte, hat Bossard keine physische Präsenz in einem der involvierten Länder und bezieht auch keine Waren aus diesen. Es würden zwar Teile in die Ukraine, nach Russland und Belarus exportiert, dies aber in vergleichsweise sehr kleinem Rahmen.

Profitieren vom guten Geschäftsjahr sollen nun auch die Aktionärinnen und Aktionäre. Vorgesehen ist die Ausschüttung einer Dividende von 5,1 Franken brutto je Namenaktie. Dies entspreche einer Erhöhung von 15,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.