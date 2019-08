Business Lunch: «Auf Dringendes reagiere ich auch in der Freizeit» Die St.Galler Abraxas Informatik AG ist am Zügeln. Aus vier werden zwei Datenzentren. Für Abraxas-Chef Reto Gutmann ist das eine logistische Herkulesaufgabe. Stefan Borkert

Reto Gutmann, CEO Abraxas Informatik AG. (Bild: pd)

Wann sind Sie zuletzt privat gezügelt?

Das ist noch gar nicht so lange her. Mit dem Grösserwerden der Kinder ist auch der Platzbedarf etwas gewachsen, so dass wir vor rund vier Jahren umgezogen sind.

Das ist wohl nicht vergleichbar mit der Zügelte der Abraxas.

Nein. Das sind ganz andere Dimensionen. Bei meinem Umzug habe ich keine 14 Lastwagen gebraucht. Im Privaten sind die Auswirkungen wesentlich kleiner, falls etwas nicht klappt.

Die Umzugsarbeiten gehen bis 2020. Wieso haben Sie eigentlich nicht gleich ein neues Rechenzentrum gebaut?

Ein neues Rechenzentrum rechnet sich kommerziell erst ab einer gewissen Grösse, und wir erreichen diese Grösse bei weitem nicht. Deshalb mieten wir uns ein. Dieses Datacenter-Housing durch spezialisierte Rechenzentrenbetreiber garantiert hohe Sicherheit, Stabilität und Verfügbarkeit sowie eine ökologische Datenhaltung dank stromeffizienter Bauweise.

Was ist bei den sechs bisherigen Etappen gründlich schiefgegangen?

Bei einer solchen logistischen Herausforderung muss man natürlich mit dem einen oder anderen Stolperstein rechnen. Zum Beispiel lagen wir am letzten Tag der sechsten Zügeltranche bis zu vier Stunden hinter dem Plan. Trotzdem konnten unsere Kunden wie vorgesehen am Montag wieder arbeiten.

Gehören Sie zu den 24-Stunden-Onlinern?

Man kann mich zwar 7 Tage, 24 Stunden lang anrufen, ich nehme jedoch nicht 7 Tage, 24 Stunden das Telefon ab. Auf Dringendes reagiere ich auch in der Freizeit, nehme mir aber die explizite Freiheit, auch einmal nicht zu reagieren.