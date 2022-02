Champions League Die Uefa und die europäischen Spitzenklubs schliessen milliardenschweren Burgfrieden Die Vermarktung der Champions League soll teilweise in der Schweiz bleiben. Team Marketing wird aber wohl den US-Markt verlieren.

Die erwarteten Milliarden der Uefa-Klubwettbewerbe inspirieren den europäischen Fussballverband und die Grossklubs zu kreativem Financial Engineering. Nurphoto / NurPhoto

Die «New York Times» berichtet, was der europäische Fussballverband (Uefa) mit einem frostigen «No comment» kommentiert: Die Vermarktungsrechte für die europäischen Klub-wettbewerbe werden aufgeteilt. Die schweizerische Team Marketing kann den lukrativen Auftrag behalten, allerdings unter deutlich schlechteren Konditionen. So ist der neue Vertrag ab der Saison 2024 auf drei Jahre begrenzt, die Provisionen sind gekürzt und die Vermarktung des US-Marktes geht an die Relevant Sport Group des Milliardärs Stephen Ross.

Dem Entscheid, der wohl nächste Woche offiziell bestätigt wird, ist ein hartes Ringen ­zwischen den Verbandsfunktionären und den Vertretern der europäischen Grossklubs vorangegangen. Diese hatten mit einer Sprengung der Champions League gedroht, sollte ihnen nicht mehr Geld aus den Wettbewerben zufliessen.

Nun scheint ein Kompromiss gefunden. Die Vermarkung bleibt zentral. Die erwarteten Einnahmen werden dafür zumindest teilweise bei der Citibank als ­Sicherheit hinterlegt, damit diese den finanziell angeschlagenen Grossklubs mit Krediten in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro aushelfen kann. Diese dürfen zudem Schulden aus Spielertransfers auf längere Zahlungsfristen umstrukturieren, was ihre Abschlüsse schönt.