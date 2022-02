Champions League Uefa bestätigt Vermarktungs-Deal mit der Luzerner Team Marketing Mehr Spiele, mehr Umsatz, tiefere Margen. Mit diesen Konditionen will der Europäische Fussballverband mehr Gewinn erwirtschaften. Die Vermarktung bleibt für drei Jahre in der Schweiz.

Nun ist klar, wer die TV-Rechte in der Königsklasse vermarkten kann. Insidefoto / imago sportfotodienst

Was diese Zeitung am Samstag vorweg berichtete, hat der Europäische Fussballverband (Uefa) mittlerweile bestätigt: Die Luzerner Vermarktungsagentur Team Marketing kann ab 2024 für drei weitere Saisons die drei europäischen Klubwettbewerbe Champions League, Europa League und Conference League vermarkten. Erstmals muss sie allerdings den Auftrag mit der US-Firma Relevant teilen, die für die Rechtevermarktung in ihrem Heimmarkt zuständig sein wird.

Ohne den Zuschlag wäre es eng geworden für die Highlight Communications, zu der Team Marketing gehört. Das börsennotierte Medienunternehmen, dessen Grossaktionäre der Luzerner Treuhänder Alexander Studhalter und der Basler Ex-FCB-Präsident Bernhard Burgener sind, muss dem Vernehmen nach allerdings mit tieferen Margen vorliebnehmen. Dafür soll mit einer massiv ausgebauten Champions League das Umsatzvolumen von 3,5 auf 5 Milliarden Euro steigen.

Auch SRF, so die Ankündigung, will ab 2024 wieder um Ausstrahlungsrechte mitbieten. Diese liegen derzeit bei der Swisscom-Tochter Blue.