Chemie+Papier rechnet mit Ergebnis von rund 40 Millionen Franken Die CPH Chemie+Papier Holding (CPH) kann für 2020 einen latenten Steuerertrag von 12 Millionen Franken verbuchen. Grund dafür ist, dass die Gesellschaft steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 97 Millionen aus vergangenen Jahren kompensieren kann.

Papierlager auf dem Areal der CPH Chemie + Papier Holding AG. (Bild: Patrick Huerlimann, Perlen, 25. Februar 2020) Patrick Hürlimann / Patrick Huerlimann

Gemeinsam mit der im Halbjahresbericht erwähnten Auflösung von Rückstellungen summierten sich die Sondererträge 2020 folglich auf rund 26 Millionen, teilte die Industriegruppe am Montag mit. Die CPH-Gruppe erwartet damit für 2020 ein Nettoergebnis von rund 40 Millionen Franken nach 48,5 Millionen im Vorjahr.

Zudem will CPH Landflächen am Standort Perlen an die neu gegründete Immobiliengesellschaft Perlen Papier Immobilien zum Marktwert transferieren. Dadurch würden die operativen und Immobilientätigkeiten besser voneinander getrennt, heisst es.