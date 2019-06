CKW-Finanzchef Daniel Wahler verlässt das Unternehmen Daniel Wahler tritt als Finanzchef und Mitglied der Geschäftsleitung der Centralschweizerischen Kraftwerke CKW zurück. Er wird das Unternehmen per 31. Januar 2020 verlassen.

(pd/elo) Daniel Wahler habe die Entwicklung von CKW in den letzten zwei Jahren mit grossem Engagement mitgeprägt, schreibt die CKW am Dienstag in einer Mitteilung. Nebst der Umsetzung der Strategie habe er auch Grossprojekte wie zum Beispiel den Neubau des Werkhofes in St. Erhard stark vorangetrieben. «Wir bedauern diesen Entscheid sehr», so CKW-CEO Martin Schwab.