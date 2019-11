CKW spannt mit Horwer Start-up zusammen Um die Abrechnung von Solarstrom zu vereinfachen, arbeitet die CKW künftig mit einem Horwer Start-up zusammen. Laut den Gründern könnten Solarprojekte in Luzern so rund fünf Mal günstiger verwaltet werden als übliche Lösungen in anderen Kantonen. Gregory Remez

«Das Interesse ist gross»: CKW-Konzernchef Martin Schwab. (Bild: PD)

Der geteilte Eigenverbrauch von Solarstrom in Mehrfamilienhäusern gilt als wichtiger Eckpfeiler zur Energiewende der Schweiz. In der Realität gestaltet sich die Solarabrechnung aber nach wie vor kompliziert – und dies obwohl der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) am 1. Januar 2018 liberalisiert wurde.

Um die Abrechnung von Solarstrom künftig zu vereinfachen, haben die Centralschweizerischen Kraftwerke CKW mit dem Horwer Solarenergie-Start-up EVG-Zentrum zusammengespannt. Gemäss einer Mitteilung des Jungunternehmens sollen Daten von den CKW-Stromzählern ab sofort bequem in die von EVG-Zentrum entwickelte Software namens «Zevvy» übertragen werden können. Solarprojekte könnten folglich günstiger und einfacher abgerechnet werden.

«Optimum für Profitabilität von Solarprojekten»

«Das Interesse am ZEV ist gross – sowohl bei privaten Mehrfamilienhausbesitzern als auch bei Unternehmern mit ihren Gewerbebetrieben und Überbauungen», begründet CKW-Chef Martin Schwab die Zusammenarbeit. Das Engagement für Solarstrom sehe man auch daran, dass die CKW in den letzten sieben Jahren Solaranlagen mit über 25 Megawatt-Peak (MWp) Leistung verbaut hat.

Das Jungunternehmen EVG-Zentrum, das erst im Juli Fördergelder in Höhe von 150'000 Franken erhalten hat, um «Zevvy» weiterzuentwickeln, freut sich über die neue Zusammenarbeit. Das Bedürfnis nach unkomplizierten Lösungen für das Abrechnen von Solarprojekten habe stark zugenommen, sagt EVG-Gründer Cyrill Burch.

«Da die CKW an der Zählervermietung ab 2.70 Franken pro Monat nichts verdient und auch ‹Zevvy› mit 1 Franken pro Monat sehr günstig ist, wird nahezu ein Optimum für die Profitabilität von Solarprojekten im Kanton Luzern erreicht», so Burch weiter. Solarprojekte in Luzern können somit rund fünf Mal günstiger verwaltet werden als übliche Lösungen in anderen Kantonen.