CKW wählen neues VR-Mitglied CKW hat am Freitag ihre 125. ordentliche Generalversammlung abgehalten. Federico Gagliano

Joris Gröflin.

Die CKW haben gestern ihre 125. ordentliche Generalversammlung abgehalten. Die Aktionäre haben der Konzern- und Jahresrechnung sowie einer Dividende von insgesamt 6 Franken zugestimmt. Zusätzlich wurde Joris Gröflin neu in den Verwaltungsrat gewählt. Gröflin wird per 1. April 2019 neuer Chief Financial Officer des Axpo Konzerns. Im Verwaltungsrat ersetzt er Martin Schwab. Schwab hat im April 2018 die Funktion als CEO übernommen und schied darum aus dem Verwaltungsrat aus. (pd/fg)