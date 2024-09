Chemiehersteller Clariant legt endlich definitive Zahlen vor – und sorgt für Übernahmespekulationen Der Spezialchemiehersteller und seine saudische Hauptaktionärin Sabic lösen ihre vertragliche Bande. Die arg verspätete Generalversammlung soll im Juni nachgeholt werden.

Die Clariant-Akte legte am Dienstag ordentlich zu. Keystone

Der Muttenzer Spezialchemiehersteller Clariant macht wichtige Schritte in der Bewältigung seiner turbulenten Vergangenheit. Am 24. Juni soll endlich die Generalversammlung über die Bühne gehen, die wegen einer im Februar publik gewordenen Bilanzmanipulationsaffäre so weit hinausgeschoben werden musste.

Nach dem schweizerischen Aktienrecht muss eine ordentliche Generalversammlung spätestens sechs Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres durchgeführt werden. Im Fall von Clariant wäre dies Ende Juni.

Keine sichtbaren, negativen Auswirkungen der Bilanzmanipulation

Eine Voraussetzung zur Durchführung der Generalversammlung ist das Vorliegen eines Jahresberichtes mit geprüften Geschäftszahlen. Diese überfälligen Zahlen wird Clariant am kommenden Donnerstag vorlegen. Im Wesentlichen ist aber schon klar, was sie beinhalten werden.

Ende April hatte der Konzern den provisorischen Zahlenkranz vorgelegt. Demnach steigerte Clariant 2021 den Umsatz um 13 Prozent auf 4,37 Milliarden Franken und verbesserte den Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 19 Prozent auf 708 Millionen Franken.

Erleichterte Investoren

Die Bilanzmanipulation, die bei Bekanntwerden im Februar zu einem Einbruch des Aktienkurses um gegen 20 Prozent geführt hatte, scheint im vergangenen Jahr also keine erkennbar negativen Auswirkungen auf die Leistungswerte des Unternehmens gezeigt zu haben.

Die Investoren hatten diese Information Ende April mit grosser Erleichterung zur Kenntnis genommen und für eine starke Aufwertung des gedrückten Aktienkurses gesorgt. Umso mehr, als sich Clariant nach eigenen Angaben auch in den ersten drei Monaten in guter Verfassung gezeigt hat und das gute Wachstum des Vorjahres dank Preiserhöhungen und Volumensteigerungen fortsetzen konnte.

Partnerschaft auf Armeslänge wird aufgelöst

Auf der anstehenden Generalversammlung im Juni soll nun auch noch ein Kapitel geschlossen werden, das einer Höherbewertung von Clariant an der Börse seit Oktober 2018 im Weg stand. Damals hatte die saudische Chemiefirma Sabic die Rolle des «weissen Ritters» gespielt und mit dem Kauf einer grossen Clariant-Beteiligung einem angriffigen amerikanischen Hedge-Fonds-Manager den Ausstieg ermöglicht.

Clariant und Sabic vereinbarten eine Partnerschaft auf Armeslänge, die Clariant unter anderem den Weiterbestand als selbstständiges börsenkotiertes Unternehmen garantierte. Diese Vereinbarung läuft am 24. Juni aus und soll nicht erneuert werden. Sabic erhält nun die Möglichkeit, ihren Anteil von 31,5 Prozent aller Clariant-Aktien zu veräussern oder Clariant ganz zu übernehmen. Dies hat den Aktienkurs von Clariant am Dienstag um zeitweise mehr als acht Prozent auf über 18 Franken hochgetrieben.

Börse spekuliert auf einen «schnellen Deal»

Einen wie auch immer gearteten «schnellen Deal» halten Beobachter allerdings für wenig wahrscheinlich. Um verlustfrei aus dem Clariant-Engagement herauszukommen, müsste Sabic einen Preis von um die 29 Franken pro Aktien lösen. Im derzeitigen Börsenumfeld erscheint dies wenig realistisch.

Auch eine vollständige Übernahme von Clariant durch die Saudis ist kaum zu erwarten. Einen Plan für eine engere Zusammenarbeit der beiden Firmen hatte der frühere Clariant-Chef Hariolf Kottmann zwar einmal entwickelt. Aber daraus ist schliesslich nichts geworden und Clariant hat die Geschäftsbereiche, die sie einst mit Sabic zusammenführen wollte, inzwischen veräussert.