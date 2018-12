Comeback an der Börse: Warteck Invest will Ex-UBS-Chef Marcel Rohner als VR-Präsidenten Der ehemalige CEO der Grossbank UBS, Marcel Rohner, soll Verwaltungsratspräsident der Basler Immobiliengesellschaft Warteck Invest werden. Deren Aktie ist eine Erfolgsstory. Daniel Zulauf

Marcel Rohner (54). Bild: PD

«They never come back», sagt man im Boxsport über Athleten, die dem Ring längere Zeit ferngeblieben sind. Für Banker liesse sich schon fast das Gegenteil behaupten: «They always come back».

Der frühere UBS-Chef Marcel Rohner soll im kommenden Mai Verwaltungsratspräsident der börsenkotierten Basler Immobiliengesellschaft Warteck Invest werden. Nach seinem Abgang bei der Grossbank Ende Februar 2009 blieb der heute 54-Jährige, gleich wie sein zwei Jahre früher entlassener Vorgänger Peter Wuffli, wie vom Erdboden verschwunden. Die beiden hatten in der Öffentlichkeit nichts mehr zu gewinnen.

Doch der Schock liess Rohner nicht in Apathie verfallen. Still und leise gründete er in Aarau die Immobiliengesellschaft Löwenfeld und baute ­diese über die vergangenen zehn Jahre aus. Entstanden sind 27 Wohnungen im gehobeneren Preissegment. Derzeit sind acht Neubauwohnungen à 94 Quadratmeter Wohnfläche zum Monatspreis von 2300 Franken zuzüglich 295 Franken Nebenkosten im Angebot. «Mieten statt kaufen war auch vor zehn Jahren kein falscher Entscheid», sagt Rohner, obschon die Hypothekarzinsen seither von 3,5 Prozent auf etwa 1 Prozent gefallen sind.

Der Ex-Banker rechnet inzwischen mit kleineren Zahlen, dafür stimmt das Ergebnis: Eigentumswohnungen an guter Lage in gehobenem Ausbaustandard würden heute in grosser Zahl zu Preisen um die 900'000 Franken angeboten. Wer 300'000 Franken Eigenkapital bringe und sich die restlichen 600'000 Franken zu einem Prozent von der Bank finanzieren lasse, könne vielleicht der Illusion verfallen, für nur 500 Franken monatlich im Eigenheim zu wohnen. Doch diese Rechnung greife viel zu kurz. Der Immobilienentwickler Rohner zählt auf, welche Kostenfaktoren die jungen Hauskäufer in der ersten Euphorie gerne vergessen: die entgangene Rendite auf dem investierten Eigenkapital, die steuerlichen ­Folgen des Eigenmietwertes, die jährlichen Abschreibungen beziehungsweise die Investitionen in die Erneuerung. Am Ende bleibe immerhin noch die Preissteigerung der Liegenschaft, doch wer kauft sich schon ein Haus, um schon bald nach dem Einzug für einen Gewinn weiterzuverkaufen?

Gefährliche Preisblase

Von jener Immobilien-Spekulationsblase, wie sie Rohner mit seiner UBS in Amerika erleben musste, mag der Schweizer Wohnungsmarkt noch ein gutes Stück entfernt sein. Doch gerade im Segment der Renditeliegenschaften, die den Kern des Immobilienportefeuilles von Warteck bilden, hat sich nicht nur im Urteil der Nationalbank eine gefähr­liche Preisblase aufgebaut. Doch ebenso wenig wie über alte UBS-Zeiten mag Rohner über Warteck reden. Nicht, solange er noch einfacher Verwaltungsrat sei.

Warteck Invest war in den letzten zehn Jahren eine Erfolgsstory an der Schweizer Börse. Unter dem Einfluss des stetig gesunkenen Zinsniveaus hat sich der Aktienkurs verdoppelt, und die Gesellschaft schüttet stattliche Dividenden aus.

Obschon ein Zinsanstieg in der nahen Zukunft nicht zu erwarten ist, könnte sich diese Erfolgssträhne von Warteck Invest nun aber dem Ende zuneigen. Nicht unbedingt der perfekte Zeitpunkt für ein Comeback, müsste man meinen. Aber Rohner wird sich die Sache schon überlegt haben. Als Präsident einer kotierten Gesellschaft kann er der Öffentlichkeit schliesslich nicht mehr so leicht fernbleiben wie bisher als Verwaltungsrat privater Banken wie der Genfer UBP oder der Neuen Helvetischen Bank des Zürcher SVP-Nationalrats Thomas Matter.