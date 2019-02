Competec beginnt mit Erweiterungsbau in Willisau Obwohl das Bundesgericht noch nicht definitiv entschieden hat, legt die Handelsgruppe in diesen Tagen los. Livio Brandenberg

Roland Brack, Gründer von Competec, an einem der Fliessbänder im Hauptlager in Willisau, an dem bestellte Ware versandfertig gemacht wird. Bild: Pius Amrein (25. August 2016)

Die aargauisch-luzernische Handelsgruppe Competec beginnt in Willisau mit dem Ausbau ihres Logistikzentrums. Die Bagger fahren in den nächsten Tagen auf, wie der «Willisauer Bote» schreibt – obwohl das definitive Bundesgerichtsurteil zur Baubewilligung noch nicht vorliegt. Denn gegen das Bauprojekt sind Anwohner mit einer Einsprache vor Bundesgericht gezogen, das Vorhaben wäre eigentlich blockiert. Doch das höchste Schweizer Gericht hat im letzten Herbst verfügt, dass die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. Das hatte zur Folge, dass Competec mit dem Bau beginnen konnte. Gäbe das Bundesgericht den Beschwerdeführern am Schluss recht, müsste Competec allerdings wieder rückbauen.

Diesen Entscheid des Bundesgerichts wertete Competec-Inhaber Roland Brack damals positiv: «Er lässt hoffen, dass der definitive Entscheid in Monaten und nicht erst in Jahren zu erwarten ist.» Man werde prüfen, ob man mit gewissen Vorbereitungsarbeiten starte, sagte Brack im Oktober zu unserer Zeitung.

Mit dem Beginn der Bauarbeiten wolle man nun «der akuten Platznot» im bestehenden Gebäude entgegenwirken, hält Competec gegenüber dem «Willisauer Boten» fest. Bei den Arbeiten handelt es sich demnach um Probebohrungen zur Pfählung. «Anschliessend starten sobald als möglich die Aushubarbeiten», lässt sich das Unternehmen zitieren. Gemäss dem Artikel hat das Bundesgericht noch nicht endgültig über die Baubeschwerde der Anwohner entschieden.