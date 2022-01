Coronavirus Oberster Arbeitgeber Valentin Vogt über die aktuelle Lage: «Wenn ein Zug oder Tram ausfällt, muss man flexibel bleiben» Für Einzelbetriebe mag die Situation schwierig sein, aber der Personalmangel werfe die Schweizer Wirtschaft nicht aus der Bahn, sagt Chefarbeitgeber Valentin Vogt.

Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Bild: Keystone

Herr Vogt, Sie haben im April gesagt, dass die Schweiz und das hiesige Gesundheitswesen Infektionszahlen bis zu 30'000 Ansteckungen pro Tag verkraften könnte. Jetzt sind wir so weit, und es zeigt sich: offensichtlich nicht.

Die erwähnte Aussage bezog sich auf die Situation, die mit der heutigen Lage nicht mehr vergleichbar ist. Richtig bleibt weiterhin, dass nicht alleine die Fallzahlen entscheidend sind, sondern auch die Anzahl Hospitalisationen, die Belegung der Intensivstationen und die Übersterblichkeit.

Also ist alles nur halb so schlimm?

Nein, die Lage ist fragil, die Unsicherheit ist gross. Die Unternehmen haben zwischenzeitlich gelernt, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche zu planen.

Wie schlimm ist die Lage wegen des steigenden Personalmangels?

Heute sind rund 120'000 Mitarbeitende nicht an ihrem Arbeitsplatz, weil sie in Isolation oder Quarantäne sind. Das entspricht rund 2,5 Prozent aller Erwerbstätigen. Das wirft die Schweizer Wirtschaft in einer Gesamtbetrachtung nicht aus der Bahn.

Die SBB streichen Verbindungen, Hotels müssen schliessen.

Im Einzelfall respektive für einzelne Betriebe kann es schwierig werden, wenn plötzlich die Hälfte der Belegschaft fehlt. Die Arbeitgeber sind in solchen Situationen stark gefordert. Wenn ein Zug oder ein Tram ausfällt, muss man flexibel bleiben.

Sind die Arbeitgeber nicht auch mitverantwortlich? Sie haben es offensichtlich nicht geschafft, ihre Mitarbeitenden zur Impfung zu motivieren. Denn Geimpfte müssen ja nicht in Quarantäne.

Die Wirtschaft ist nun einmal ein Abbild der Gesellschaft, der Anteil der Impfskeptiker ist wohl unter den Arbeitnehmenden gleich hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Und leider liegt die Impfquote hierzulande noch immer unter 70 Prozent.

Das klingt gar resigniert.

Nein, alle Unternehmen mit wenig Geimpften sollten nochmals einen Effort machen – und ihren Mitarbeitenden erklären, was viele Quarantänefälle für das Unternehmen konkret bedeuten. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen immer wieder schliessen muss, weil ungeimpfte Mitarbeitende in Quarantäne müssen. Der Ausweg aus dieser Pandemie führt nur übers Impfen.

Hat sich gegen eine Homeoffice-Pflicht ausgesprochen: Valentin Vogt. Bild: Keystone

Gestritten wird nun um die Länge der Quarantäne und der Isolation. Wie lautet Ihre Forderung?

Quarantäne und Isolation sollen um so viele Tage gekürzt werden, wie es medizinisch vertretbar ist. Wirtschaftsdachverbände sind aus meiner Sicht die falschen Absender, um konkrete Tageszahlen zu fordern.

Damit kritisieren Sie Economiesuisse. Der Verband will die Quarantäne auf fünf Tage limitieren.

Economiesuisse wollte vermutlich das Bundesamt für Gesundheit auf die Erkenntnisse einer US-Studie hinweisen. Ob diese Befunde in der Schweiz anwendbar sind, kann ich nicht beurteilen.

Es sieht so aus, als ob der Bund die Ausnahme von der Quarantäne nur noch jenen zubilligen will, bei welchen die letzte Impfung weniger als vier Monate her ist. Was sagen Sie dazu?

Wenn das medizinisch sinnvoll ist, dann tragen wir das mit.

Sie haben auch kaum mehr aufgemuckt, als der Bundesrat im Dezember wieder eine Homeoffice-Pflicht verordnet hat...

Wir haben uns im Vorfeld des Bundesratsentscheids klar und deutlich gegen die Homeoffice-Pflicht ausgesprochen. Der Bundesrat hat anders entschieden, und das akzeptieren wir.

Sind Sie handzahm geworden?

Die Pandemie hat uns gelehrt, dass Gewissheiten von heute morgen schon nicht mehr gültig sein können. Wir fahren im Moment auf Sicht, Prognosen sind mit einer grossen Portion Unsicherheit verbunden. Das musste auch ich lernen.