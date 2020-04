Coronavirus: Wer trägt die Behandlungskosten?

CSS-Verwaltungsratspräsident Jodok Wyer, der ebenfalls an der Bilanzkonferenz teilnahm, gab zwar zu bedenken, dass «Finanzen und Versichertenzahlen angesichts der aktuellen Situation in den Hintergrund treten». Wichtig sei aber, dass sich die CSS Versicherung den neuen Begebenheiten anpasse. Sie verfüge über «das dazu erforderliche finanzielle Fundament.» Wie dem Geschäftsbericht für das vergangene Jahr zu entnehmen ist, erzielte die CSS ein Gesamtergebnis von 205,1 Millionen Franken (siehe Tabelle). In der Grundversicherung resultierte dabei ein Überschuss von 80,6 Millionen Franken. Diesen will der Versicherer nächstes Jahr in Form moderater Prämien an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Das starke Abscheiden basiere nicht nur auf einem überzeugenden versicherungstechnischen Ergebnis, sondern auch auf einer guten Anlagerendite sowie einem geringeren Anstieg der Leistungskosten, heisst es im Geschäftsbericht. So konnte die Kasse ihre Marktstellung als schweizweit grösster Grundversicherer mit knapp 1,4 Millionen Kunden per 1. Januar 2020 konsolidieren und des Weiteren die Rückstellungen für Risiken in den Kapitalanlagen um 328,9 Millionen Franken erhöhen. Diese Rückstellungen sollen denn auch dem Ausgleich von künftigen Verlusten im Falle von starken Rückschlägen an den Börsen dienen – wie sie etwa das Coronavirus verursachen dürfte. (gr)