Covid-19 Eingesperrt warten sie auf das Essen, das die Regierung liefert: Shanghai ist Chinas neues Corona-Epizentrum Mit Shanghai ist die wirtschaftlich bedeutendste Stadt Chinas im Lockdown. Die ökonomischen Folgen sind massiv – und die Corona-Lage deutlich schwerwiegender, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen.

«Bleiben Sie zuhause», heisst das aktuelle Motto in Shanghai. Chen Si / AP

In Shanghai lässt sich dieser Tage Realität und Science-Fiction kaum mehr unterscheiden. Während die futuristischen Hochhäuserschluchten vollkommen ausgestorben sind, laufen vierbeinige Roboter-Hunde durch die leergefegten Verkehrsstrassen. Sie führen Lautsprecher an ihren metallischen Körpern, die bis zum Anschlag aufgedreht die Anwohner dazu ermahnen, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Den Zahlen glauben nur noch die wenigsten Leute

Doch die meisten der 26 Millionen Einwohner sind derzeit ohnehin wortwörtlich eingeschlossen. «Lockdown» bedeutet in China oftmals, dass die Haustore mit Stahlschlössern abgeriegelt sind, und die Leute von Essenslieferungen der Regierung abhängen. Es ist ein staatlich angeordnetes Ohnmachtsgefühl.

Roboterhund Covid in Shanghai. Screenshot

Am Freitag ist mit «Puxi» nun auch die zweite Stadthälfte westlich des Huangpu-Flusses abgeriegelt worden. Der viertägige Lockdown im Osten hätte eigentlich aufgehoben werden sollen, doch wurde in den meisten Häuserblocks stillschweigend verlängert. An den ursprünglichen Zeitplan der Regierung haben ohnehin nur mehr die grössten Optimisten geglaubt. Insgeheim gehen viele davon aus, dass es den gesamten April über dauern könnte, ehe die Stadt ihre Pforten wieder öffnet.

Infizierte werden in Isolationshallen transportiert

Wie ernst die Lage ist, wird in den offiziellen Verlautbarungen der Staatszeitungen verschwiegen. Doch in den Sozialen Medien entlädt sich der Frust einer zunehmend strapazierten Bevölkerung: Man beschimpft die intransparente Kommunikation der Staatsmedien, prangert die Nahrungsmittelversorgung an oder betrauert die tödlichen Kollateralschäden der «Null Covid»-Massnahmen. Mehrere Leute sind in den letzten Tagen verstorben – weil sie trotz medizinischer Notfälle nicht aus ihren Wohnungen durften, oder von den Spitälern aufgrund fehlender PCR-Tests abgewiesen wurden.

Ein Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes beseitigt Abfall in Puxi. Alex Plavevski / EPA

Doch die Quarantäne-Zentren füllen sich unterdessen rasch. Am Freitag meldeten die Behörden rund 45'000 Fälle für Shanghai, mehr als die Hälfte aller landesweit registrierten Infektionen. Alle von ihnen, ganz gleich ob milde oder keine Symptome, werden in Bus-Karavanen abgeholt und in riesige Isolationshallen transportiert, wo sie zu tausenden in offenen Hangars lagern. Mehr als spartanische Betten, tägliche Essensausgaben und ein paar «Heilkräuter» kann man ihnen dort nicht bieten. Viele Patienten berichten zudem von ungeheizten Fluren und überlaufenden Toiletten. Die Angst vor der Zwangsquarantäne ist mittlerweile deutlich grösser als die Angst vor dem Virus selbst.

Shanghai ist das wirtschaftliche Mekka des Landes

Erstmals seit den chaotischen Tagen vom Lockdown in Wuhan 2020 zeichnet sich erneut ab, dass die offiziellen Daten wohl nur ein Teil der tatsächlichen Wahrheit abbilden. Wie eine Recherche des «Wall Street Journal» ergab, haben sich etliche Mitarbeiter und Senioren in einem Shanghaier Altenheim mit dem Virus angesteckt. Zeugen berichten von mehreren Toten, die in den letzten Tagen in Leichensäcken abtransportiert wurden. In den offiziellen Statistiken tauchen sie jedoch nicht auf.

Doch abseits der menschlichen Tragödie ist der Lockdown in Shanghai auch eine ökonomische Bedrohung. Denn mit über 26 Millionen Einwohnern ist die Stadt nicht nur die grösste Metropole des Landes, sondern auch das führende Wirtschaftszentrum der Volksrepublik: Rund vier Prozent des chinesischen Bruttoinlandproduktes werden hier generiert.

Bauarbeiten für Quarantänezentrum: 90 von 160 Personen infiziert

Ein Forscherteam der Chinesischen Universität Hongkong hat anhand der vorhandenen Echtzeit-Daten ausgerechnet, dass die im ganzen Land angeordneten Lockdowns satte 46 Milliarden Dollar pro Monat kosten würden. Und da sind die sich nun verlängernden Abriegelungen in Shanghai noch gar nicht einkalkuliert.

Das Essen wird von der Regierung geliefert. Alex Plavevski / EPA

Wenig überraschend fielen auch die jüngsten Zahlen des Pekinger Statistikamtes vom Donnerstag miserabel aus. Der sogenannte Einkaufsmanagerindex für März ist sowohl in den Bereichen Dienstleistung (48,4) als auch Industrieproduktion (49,5) deutlich unter den Schwellenwert 50 gesunken, der die Trennmarke zwischen Wachstum und Schrumpfen markiert. Die Werte sind die schwächsten seit Februar 2020, als das damals neuartige Coronavirus die Volksrepublik in einen kurzfristigen, aber radikalen Stillstand zwang.

Doch es mehren sich die Zweifel, dass dies auch diesmal gelingen wird. Im Nordosten des Landes ist mit Jilin bereits eine gesamte Provinz von der dreieinhalbfachen Grösse der Schweiz vollständig abgeriegelt. Die Verhältnisse dort sind prekärer denn je, auch wenn nur wenige Informationen aus der Region heraus dringen.

Zuletzt wurden in Changchun, Provinzhauptstadt von Jilin, 160 Bauarbeiter zum Errichten eines Quarantänezentrums beordert. Doch noch während der Arbeit infizierten sich 90 von ihnen mit dem Coronavirus. Sie wurden umgehend in jene Anlage eingewiesen, die sie just zuvor gebaut hatten.