Crash Evergrande zahlt nicht: Die Angst um den chinesischen Immobilienriesen kehrt zurück Nun wird es kritisch. Der chinesische Immobilienriese Evergrande hat eine erste Zahlung nach der Fristverlängerung verstreichen lassen. Was bedeutet das für die weltweite Wirtschaft?

Wie geht es weiter? Bauprojekt von Evergrande in Hongkong. Keystone

Nach wie vor warten die internationalen Anleger auf ihr Geld, obwohl die 30-tägige Nachfrist bereits verstrichen ist. Es geht um immerhin 82,5 Millionen Dollar an Zinsnachzahlungen, die Evergrande bislang nicht begleichen konnte.

Dass der Konzern aus Shenzhen, der bereits mehrfach knapp an der Zahlungsunfähigkeit vorbeigeschrammt ist, nun auch die Galgenfrist nicht einhalten kann, liess die Hongkonger Börse aufschrecken: Die Aktien des hochverschuldeten Immobilienriesen haben innerhalb eines Monats nochmals rund 40 Prozent ihres Wertes eingebüsst.

Fallhöhe ist riesig

Die seit Monaten drohende Angst vor einer Evergrande-Pleite ist nun wieder akut geworden. Die Ratingagentur Standard & Poor’s hält mit ihrer Prognose nicht hinterm Berg: In einer Stellungnahme heisst es, dass Zahlungsausfälle «unvermeidbar» sind. Und diese dürfte vor allem internationale Anleger treffen.

Die Fallhöhe der Evergrande-Krise ist riesig: Die Schulden des Bauentwicklers betragen laut Medienberichten rund 300 Milliarden Dollar, darunter 19 Milliarden Dollar an ausländischen Anleihen. Für die chinesische Regierung steht extrem viel auf dem Spiel, und das nicht nur, weil direkt mit Evergrande mehrere Millionen Arbeitsplätze zusammenhängen. Die Immobilienbranche insgesamt generiert rund ein Viertel des chinesischen Bruttoinlandsprodukts, zudem hat die Bevölkerung bis zu 80 Prozent ihres Privatvermögens in Grundeigentum investiert.

Staatsführung will Exempel statuieren

Das Spannungsfeld, in dem Pekings Staatsführung nun ein Exempel statuieren will, ist höchst fragil: Zwar möchte die Regierung den erhitzten und hochverschuldeten Immobiliensektor deutlich abkühlen. Doch gleichzeitig muss sie verhindern, dass es zu Schockwellen kommt, die auf die Finanzmärkte übergreifen. Die bisher eingeschlagene Kompromisslösung für den strauchelnden Immobilienriesen Evergrande bedeutet, dass der chinesische Staat zwar keinen Rettungsschirm basteln wird, aber sehr wohl bei der Restrukturierung hilft, um die Folgen möglichst abzufedern.

Damit stellt Peking ein für allemal klar, dass Evergrande keineswegs «too big to fail» ist. Nun soll eine geordnete Abwicklung des Konzerns eingeleitet worden sein. Dabei wird wohl den heimischen Gläubigern die höchste Priorität zugewiesen: Rund 1,6 Millionen Chinesen haben bereits in ihr Evergrande-Eigenheim investiert und warten nun auf dessen Fertigstellung. Da die Kommunistische Partei nichts so sehr fürchtet wie soziale Unruhen, wird sie diese als erstes bedienen. Für die ausländischen Gläubiger stehen die Chancen ungleich schlechter.

Die Immobilienverkäufe brechen ein

Experten prognostizieren, dass sich Chinas Immobilienbranche im Zuge des Evergrande-Fiaksos in den kommenden Jahren gesundschrumpfen wird. Immobilienverkäufe sind 2021 bereits um über 20 Prozent eingebrochen, im ersten Quartal 2022 könnte das Minus bis zu 30 Prozent betragen. Hinzu kommt auch, dass in der Volksrepublik der Zuzug in die Städte allmählich abflacht und aufgrund des demografischen Wandels die Nachfrage nach Immobilien ohnehin stagniert.

Damit die Immobilienkrise nicht zu einer harten Bruchlandung führt, hat die chinesische Zentralbank erst kürzlich die Mindestreserven für die führenden Banken des Landes vorübergehend um ein halbes Prozentpunkt reduziert. Knapp 200 Milliarden Dollar dürfte dies an Liquidität in die Märkte spülen.