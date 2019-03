Crypto Broker AG lanciert ersten 24-Stunden-Crypto-Handel in der Schweiz Als erster Schweizer Finanzdienstleister bietet die Tochter der Zuger Crypto Finance einen automatisierten Handel an – sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang. Livio Brandenberg

Crypto-Finance-Group CEO und Gründer Jan Brzezek. (Bild: PD)

Der automatisierte 24/7-Handel stelle die nächste Ausbaustufe der im Jahr 2017 eingeführten Infrastruktur dar und sei ein weiterer Meilenstein des Teams aus erfahrenen Finanzmarktprofis und IT-Entwicklern, heisst es in einer Mitteilung der Zürcher Crypto Broker AG, einer Tochtergesellschaft der Zuger Crypto Finance AG. Diese Ankündigung folgt unmittelbar nach der Preisverleihung der «Swiss FinTech Awards 2019» an die Crypto Finance für die Auszeichnung Swiss FinTech of the Year.





Mit dem durchgehenden Handel sei ein weiterer Schritt gelungen, «die Lücke zwischen der globalen Finanzwelt und dem aufstrebenden Digital Asset Markt zu schliessen», heisst es weiter. Crypto-Anlagen gehören zu den wenigen Anlagekategorien, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr gehandelt werden. Für Investoren, die sowohl in Crypto, wie auch in anderen Finanzmärkten tätig seien, sei der permanente Marktzugang unerlässlich um auf Marktopportunitäten zu reagieren. Konkret können Kunden von Crypto Broker jetzt rund um die Uhr auf Streaming-Preise zugreifen und beispielsweise Bitcoin online auf der Plattform handeln.

Die Crypto Broker AG ermöglicht gemäss eigenen Angaben professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zur Digital-Asset-Anlagekategorie mit sicheren, liquiden und transparenten Handelsdienstleistungen.