Crypto Schweiz heisst neu CyOne Die IT-Sicherheits- und Verschlüsselungsfirma fungiert unter neuem Namen. Livio Brandenberg

Vor knapp einem Jahr kam es bei der Crypto AG mit Sitz in Steinhausen zu einer radikalen Neuausrichtung (siehe Artikel unten) : Das nationale und das internationale Geschäft wurden in zwei neue Gesellschaften aufgetrennt. Das Geschäft des IT-Verschlüsselungsunternehmens mit den internationalen Kunden übernahm der schwedische Unternehmer Andreas Linde; das Schweizer Geschäft wurde mittels Management-Buyout in die neue Crypto Schweiz AG überführt. 14 Mitarbeiter wurden entlassen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Nun gibt sich die Schweizer Firma einen neuen Namen: Die Crypto Schweiz AG heisst jetzt CyOne Security AG, wie das Unternehmen heute mitteilte. Man sei an eine neue Adresse in Steinhausen gezogen und beschäftige dort 50 Mitarbeitende.