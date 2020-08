Die Credit Suisse hat am Dienstag ihre angekündigten Pläne zur strategischen Marschrichtung des Schweizer Geschäfts bekannt gegeben. Fest steht - die Neue Aargauer Bank (NAB) verschwindet. Die grösste Regionalbank der Schweiz mit über 200'000 Kunden geht komplett in der Credit Suisse auf. Doch das ist nicht alles, was sich bei der CS verändern wird.