CS-Rettung Nun steht der Deal zwischen Bund und UBS: Der Staat garantiert 9 Milliarden und erhält dafür Millionen Die CS-Retter haben sich geeinigt und die Details geklärt. Der Vertrag zwischen Finanzdepartement und UBS wurde am Freitag unterschrieben.

Nun sind die Details geklärt: UBS-Präsident Colm Kelleher und Finanzministerin Karin Keller-Sutter haben sich geeinigt. Bild: Fabrice Coffrini/AFP

In seinen Grundzügen wurde der Deal zwischen Bund und UBS schon am 19. März besiegelt – an jenem Sonntag, der als Todestag der ehemals stolzen Credit Suisse in die Geschichtsbücher eingehen wird. Nun haben das Finanzdepartement und die UBS die Details in einem 94-seitigen Vertrag festgehalten, den die beiden Parteien am Freitag, dem 9. Juni, unterschrieben haben.

Letztlich geht es darum, wer die Rechnung zahlen muss, sollten bei der Abwicklung und Entsorgung gewisser CS-Aktiven Verluste entstehen. Wie schon früher bekannt gegeben, übernimmt die UBS die ersten 5 Milliarden Franken, dann muss der Bund die nächsten 9 Milliarden Franken zahlen. Für den sehr unschönen Fall, dass sich die Verluste auf über 14 Milliarden Franken belaufen sollten, gibt es derzeit kein Handbuch. Der Bund geht folglich davon aus, dass es nicht soweit kommen wird.

Im Vertrag wurde nun der Perimeter abgesteckt, für welche CS-Aktiven diese Bundesgarantie überhaupt gelten soll. Das besagte Portfolio, das namentlich Kredite, Derivate sowie nicht strategische und strukturierte Produkte aus dem Nichtkerngeschäft der Credit Suisse beinhaltet, umfasst rund 3 Prozent der gesamten Aktiven der fusionierten Bank respektive ein Volumen von rund 44 Milliarden Franken. Die UBS wird nach dem Vollzug der CS-Übernahme diese Aktiven nochmals neu bewerten. Das ist dann der Basiswert, ab welchem die Verlustrechnung für den Garantievertrag zu laufen beginnt.

UBS muss eine neue Organisationseinheit schaffen

Wobei: Vom Vertrag gedeckt sind ausschliesslich realisierte Verluste, das heisst keine buchhalterischen Wertschwankungen von Papieren, die weiterhin im Besitz der UBS sind. Die realisierten Verluste werden dann mit allfällig realisierten Gewinnen aus dem Verkauf solcher Aktiven addiert. Erst wenn die Aktiven endgültig verwertet worden seien, kann die UBS gegenüber dem Bund einen allfälligen, über 5 Milliarden Franken hinausgehenden Verlust geltend machen, heisst es beim Finanzdepartement.

Die UBS muss für das durch den Vertrag abgedeckte Portfolio eine separate Organisationseinheit schaffen, in der all die unliebsamen CS-Aktiven gebündelt werden. Und sie muss dem Bund über diese Organisationseinheit quartalsweise Bericht erstatten.

Der Bund lässt sich für seine Verlustgarantie entschädigen. Die UBS zahlt eine einmalige Vertragsabschlussgebühr von 40 Millionen sowie eine jährliche Aufrechterhaltungsgebühr von 36 Millionen Franken, die mithilfe des auf 0,4 Prozent fixierten Zinssatzes auf den maximal garantierten 9 Milliarden Franken berechnet wird.

Hinzu kommt eine Risikoprämie. Diese richtet sich nach dem Risiko: Je höher die bereits realisierten Verluste, je höher die Wahrscheinlichkeit, dass Bundesgeld fliessen muss, desto höher die Risikoprämie, deren Bandbreite zwischen 0 und 4 Prozent festgelegt wurde, also zwischen 0 und 360 Millionen Franken pro Jahr. Bis zu einem Verlust von 3 Milliarden Franken bleibt die Risikoprämie bei 0. Wird diese Schwelle überschritten, dann steigt die Prämie an.

Die CS hat die Milliarden-Darlehen mit Bundesgarantie zurückbezahlt

Der Vertrag tritt mit Vollzug der CS-Übernahme durch die UBS in Kraft, also voraussichtlich am Montag, 12. Juni. Seine Laufzeit hängt davon ab, wie schnell die UBS die CS-Altlasten los wird: Er bleibt gültig bis zur endgültigen Verwertung des garantierten Portfolios. Bis dahin muss die UBS ihren Hauptsitz in der Schweiz behalten. Auch das ist eine im Vertrag festgeschriebene Bedingung.

Greift die UBS auf die Garantien des Bundes zurück, kann sie erstmals nach 5 Jahren aus dem Vertrag austreten - vorausgesetzt der Grossteil des abzustossenden Portfolios ist bereits verkauft. In einem solchen Fall würde sie freiwillig auf weitere Verlustgarantien des Bundes verzichten. Die Grossbank kann natürlich auch schon früher aussteigen, dann allerdings würden sämtliche Bundesgarantien gestrichen.

Das Finanzdepartement gab am Freitag zudem bekannt, dass die Credit Suisse sämtliche Liquiditätsdarlehen mit Bundesgarantie in der Höhe von maximal 100 Milliarden Franken per Ende Mai an die Nationalbank zurückbezahlt hat. Aus den unter dem Label Public Liquidity Backstop ausgeliehenen Milliarden seien also keine Verluste entstanden. Im Gegenteil: Der Bund hat für die Übernahme des Risikos eine Entschädigung von total 111 Millionen Franken eingenommen.