CSS erhält neuen Vertriebschef

Tritt sein Amt am 1. Mai 2020 an: Patrick Deucher. PD

(gr) Die CSS Versicherung erhält einen neuen Leiter im Bereich Kundengewinnung und Kundenbetreuung. Patrick Deucher wird sein Amt voraussichtlich am 1. Mai 2020 antreten und in dieser Funktion auch Einsitz in die Konzernleitung nehmen, teilte das Luzerner Unternehmen am Mittwoch mit.

Deucher bringe langjährige Erfahrung in der Assekuranz und im Vertrieb mit, heisst es im Communiqué weiter. «Patrick Deucher ist ein ausgewiesener Vertriebsprofi und kennt die Herausforderungen von Multi- sowie Omnikanalstrategien», wird CSS-CEO Philomena Colatrella zitiert.

Der 42-Jährige folgt auf Philippe Nussbaum, der den Konzernbereich nach dem Rücktritt des früheren Vertriebschefs Jean-Marc Schnider interimistisch geleitet hatte.