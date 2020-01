Dätwyler baut um und wechselt Finanzchef aus Der Urner Industriekonzern Dätwyler stellt sich neu auf. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen Erneuerungen in der Geschäftsleitung an.

Eingang zu Dätwyler in Altdorf. Bild: Urs Flüeler / Keystone (1. März 2016)

(sda/awp) Dätwyler hatte unmittelbar vor Weihnachten angekündigt, die beiden Distributionsunternehmen für elektronische Komponenten – Distrelec und Nedis – an die deutsche Investmentgruppe Aurelius zu verkaufen. Was mit dem Online-Distributor Reichelt geschieht, der dritten Marke innerhalb der Division Technical Components von Dätwyler, ist noch offen. Aber auch diese steht zum Verkauf.

In Zukunft will Dätwyler nur noch das wachstums- und margenstarke Dichtungsgeschäft (Division Sealing Solutions) betreiben. Mit diesem hatte Dätwyler im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von knapp 900 Mio. Fr. sowie einen Betriebsgewinn von 155 Mio. Fr. erreicht, was eine Ebit-Marge von über 17% ergab.

Neue Geschäftsbereiche

Mit dem Fokus auf das Dichtungsgeschäft soll dieses neu gegliedert und stärker auf die Kunden ausgerichtet werden. So werden die Markt- und die Produktionsaktivitäten künftig in die zwei Geschäftsbereiche Health Care Solutions und Industrial Solutions aufgeteilt. Hinzu kommen die zwei Serviceeinheiten Technology & Innovation sowie Finance & Shared Services. Die Forschung und Entwicklung, das Finanzwesen und weitere rückwärtige Dienste verbleiben damit in der Holding.

Mit der neuen Organisation will CEO Dirk Lambrecht gemäss Mitteilung die bisherigen Synergien beibehalten, die Innovationskraft stärken und gleichzeitig die Kostenstruktur optimieren. Als künftige strategische Prioritäten streicht er das profitable organische Wachstum unterstützt von Ergänzungsakquisitionen, die Steigerung der Agilität sowie die Beschleunigung der Digitalisierung hervor.

Neue Führung aus eigenen Reihen

Mit der neuen Organisationsstruktur geht eine Erneuerung der Konzernleitung einher. Der Geschäftsbereich Health Care Solutions wird in Zukunft von Dirk Borghs geführt, welcher bisher für alle Produktionsstandorte im Konzernbereich Sealing Solutions verantwortlich war. Die Leitung des Geschäftsbereichs Industrial Solutions wird von Torsten Maschke übernommen, dem bisherigen COO von Sealing Solutions.

Reto Welte Bild: PD

Zudem übernimmt Frank Schön die Führung der neu gebildeten Serviceeinheit Technology & Innovation. Und einen Wechsel vermeldet Dätwyler auf der Position des Finanzchefs. Der langjährige Amtsinhaber Reto Welte tritt per Ende März 2020 in den Ruhestand.

Zu seinem Nachfolger und zum Mitglied der Konzernleitung wurde Walter Scherz ernannt, der bisher als CFO des Konzernbereichs Technical Components agierte.

Walter Scherz, neuer CFO von Dätwyler. Bild: PD