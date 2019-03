Daniel Sidler übernimmt Finanzen der VBL René Peter wird im Herbst pensioniert.

Daniel Sidler. (Bild: PD)

(pd/hor) Der Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) hat Daniel Sidler zum neuen Leiter Finanzen gewählt. Er tritt per 1. Oktober 2019 die Nachfolge von René Peter an, der pensioniert wird. «Ich freue mich, dass der Verwaltungsrat nach einem seriösen Selektionsprozess einen Mann aus den eigenen Reihen gewählt hat», wird VBL-Direktor Norbert Schmassmann in einer Medienmitteilung zitiert.

Sidler ist 2008 als Controller in die VBL eingetreten, seit 2013 ist er Leiter des Rechnungswesens und stellvertretender Leiter Finanzen. Er ist eidg. diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling, verfügt über einen Executive Master of Controlling und ist Betriebswirtschafter HF. Hinzu kommen diverse Weiterbildungen. Der Nottwiler mit Jahrgang 1974 hat vier Kinder.