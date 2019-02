Daniel Zbinden leitet neu den Bereich Technics bei der CKW Daniel Zbinden wird neuer Leiter Technics im Geschäftsbereich Gebäudetechnik der CKW und Mitglied der Geschäftsleitung der CKW Conex AG. Raphael Bühlmann

Daniel Zbinden. (Bild: PD)

Daniel Zbinden übernimmt bei der CKW die Leitung des Bereichs Technics im Geschäftsbereich Gebäudetechnik. In dieser Funktion wird er ebenfalls Geschäftsleitungsmitglied der CKW Conex AG. Der Luzerner übernehme den Bereich per 1. April 2019. Dieser beinhalte die Sparten Solar- und Wärmetechnik, Elektromobilität, Gebäudeautomation, IT & Communication und Security.

Daniel Zbinden ist Ingenieur und erlangte ein Executive MBA. «Er bringt eine reiche Erfahrung aus mehreren leitenden Positionen in der Energie- und Gebäudetechnikbranche mit», heisst es in einer Mitteilung. Unter anderem sei Zbinden bei der Hälg Facility Management AG als Geschäftsführer tätig gewesen. «Mit Daniel Zbinden konnten wir eine unternehmerische Führungspersönlichkeit mit einem breiten technischen und kommerziellen Wissen für uns gewinnen», ist Felix Landert, Leiter des Geschäftsbereichs Gebäudetechnik der CKW in der Mitteilung zitiert. Daniel Zbinden ist 51 Jahre alt und wohnt in der Stadt Luzern.