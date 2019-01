Dank Tesla: Starker Schlussspurt

der Bossard-Gruppe in den USA

Die auf Verbindungstechnik spezialisierte Bossard-Gruppe verzeichnet für das Geschäftsjahr 2018 erneut Umsatzrekorde. Vor allem der Absatz in die

Elektroauto-Industrie in den Vereinigten Staaten zieht wieder an.