Das UBS-Modell ist noch nicht wetterfest Börsenturbulenzen haben der Grossbank UBS im vergangenen Jahr zugesetzt. Den Aktionären winkt aber trotzdem eine höhere Dividende. Daniel Zulauf

Das Börsengewitter in den letzten Wochen vor dem Jahres­wechsel hat der UBS sichtlich ­zugesetzt. Die Bank musste im Schlussquartal des vergangenen Jahres eine Gewinnhalbierung hinnehmen und ihre Hoffnung auf ein Jahresergebnis von deutlich über 5 Milliarden Dollar begraben. Trotzdem verblieb über die gesamte Zwölfmonatsperiode noch ein Ergebnis von 4,9 Milliarden Dollar, aus dem der Verwaltungsrat seinen Aktionären 0,7 Franken oder 5 Rappen mehr Dividende pro ­Titel als im Vorjahr zahlen will. Der Vorjahresgewinn war wegen einem Milliarden-Abschreiber im Zusammenhang mit der US-Steuerreform sehr schwach ausgefallen (siehe Tabelle).

Im Einklang mit früheren Versprechen schüttet die UBS also rund die Hälfte ihres Jahresgewinns aus. Darüber hinaus will sie abermals eigene Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Dollar zurückkaufen, was dem Aktienkurs eigentlich förderlich sein sollte. Trotzdem sackte der Kurs der UBS-Valoren am Dienstag nach Bekanntgabe der Resultate um mehr als vier Prozent ab.

Kunden haben Gelder abgezogen

Manche Aktionäre schienen sich mit Blick auf die enttäuschenden Geschäftszahlen in den letzten Wochen zu fragen, wie widerstandsfähig das Geschäftsmodell der UBS tatsächlich ist.

Für UBS-Chef Sergio Ermotti gibt es keine Zweifel. Das Börsengewitter im Dezember sei das heftigste gewesen seit 1931. In diesem herausfordernden Umfeld habe die Bank ihre Resilienz unter Beweis gestellt. Doch auch der CEO liess an der Medienkonferenz zum Jahresabschluss hier und dort seine Enttäuschung durchblicken. Im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft mit betuchter Kundschaft ging der Vorsteuergewinn im Schlussquartal gleich um 22 Prozent zurück. Zwar zog sich dieses vom Management und von vielen Investoren als besonders stabil angesehene Geschäft damit weit besser aus der Affäre als das notorisch schwankungsanfällige Handels- und Finanzierungsgeschäft (Investment Banking), das sich nach einem Gewinneinbruch im Schlussquartal nur noch knapp über der Gewinnschwelle halten konnte.

Doch von der glättenden Wirkung, welche die Kombination dieser unterschiedlichen Geschäftsaktivitäten im UBS-Modell eigentlich entfalten sollte, war im vergangenen Jahr mindestens nicht das zu sehen, was viele Beobachter zu sehen hofften. Die letztlich doch noch ­versöhnliche Jahresleistung verdankt die UBS trotz allem der ­Investment Bank, welche wenigstens in den ersten neun Monaten die schwachen Leistungen der anderen Sparten zu kompensieren wusste. Das kann weder den Aktionären noch dem Management gefallen. Umso weniger, als reiche UBS-Kunden in den vergangenen Wochen und Monaten beträchtliche Mittel von der Bank abgezogen haben. Im Schlussquartal war der sogenannte Netto-Neugeldfluss in der Vermögensverwaltungsdivision per Saldo mit 7,5 Milliarden Dollar negativ.

Kosten-Ertrags-Verhältnis hat sich verschlechtert

Die grösste Enttäuschung sei das Minus in Amerika, räumte Ermotti ein. Gerade dort wähnte sich die Bank in den letzten Jahren auf der Überholspur. Fährt sie der Konkurrenz nun wieder hinterher? Nein, glaubt Ermotti. Die UBS sähe im Konkurrenzvergleich immer noch sehr gut aus, meint er. Doch auch in Asien und sogar in der Schweiz haben grosse Kunden unlängst bedeutende Mittel abgezogen. Vielen Asiaten sei der Appetit auf Lombardkredite zum Kauf von Aktien vergangen, und in der Schweiz habe ein einzelner Grosskunde 2,6 Milliarden Dollar abgezogen.

Auf längere Sicht blieben die Perspektiven der UBS gut, zeigte sich Ermotti überzeugt. Doch wenn sich das Bild entgegen seinen Erwartungen doch nicht so schnell ändern sollte, ist wieder unangenehme Arbeit angesagt. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis hat sich im Schlussquartal des Jahres deutlich verschlechtert und ist mit 78 Prozent wieder über den Zielwert der Bank hinausgeschossen. Wenn sich dieser Wert nicht bald wieder verbessert, werden die Investoren nach Massnahmen rufen, und zu diesen gehört in der Regel auch ein Personalabbau.