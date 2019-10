Datacolor legt schwache Zahlen vor

(sda/awp) Die Datacolor AG mit Sitz in Luzern hat im per Ende September abgeschlossenen Geschäftsjahr 2018/19 auf allen Stufen Resultate unter dem Vorjahr erzielt. Der Nettoumsatz des in der Farbmetrik tätigen Unternehmens sank um 2,9 Prozent auf 78,8 Millionen US-Dollar. In Lokalwährung betrug das Minus 2,2 Prozent.

Rückläufig war in der Folge auch die Profitabilität. Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit verringerte sich um fast 10 Prozent auf 5,6 Millionen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit schrumpfte die Betriebsgewinnmarge auf 7,1 von 7,6 Prozent. Unter dem Strich resultierte ein gut 12 Prozent tieferer Reingewinn von 3,6 Millionen Franken.

Zudem wurde in der Mitteilung auf eine «substanzielle Nettoliquidität» von 44,2 Millionen Franken und eine Eigenkapitalquote von 63,1 Prozent verwiesen. Weitere Angaben zum Geschäftsgang wurden keine gemacht. Den ausführlichen Geschäftsbericht 2018/19 will das Unternehmen am 15. November veröffentlichen. Datacolor stellt Systeme her, mit denen Farben gemessen und aufeinander abgestimmt werden können.