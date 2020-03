Die Nestlé-Wassersparte hat die Schliessung einer Fabrik an der US-Ostküste bekannt gegeben. An der betroffenen Stätte in Elmsford im Staat New York arbeiten derzeit 105 Angestellte. Dem Personal wurden Stellen in anderen Fabriken angeboten. Zum US-Wassergeschäft von Nestlé gehören Marken wie San Pellegrino oder Poland Springs. Die Sparte hatte zuletzt zu kämpfen. Laut Analysten verliert Nestlé Marktanteile bei stillem Wasser und hat zu spät auf den Trend mit geschmacklich angereichertem Sprudelwasser reagiert. Nestlé reagiert und will neu so genanntes «Energy Water» verkaufen, das so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee aufweist. Benjamin Weinmann aus Genf