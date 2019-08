Der Um- und Abbau des Filialnetzes der LUKB ist notwendig

13 Jobs betroffen: Luzerner Kantonalbank schliesst zwei Filialen

Ende 2020 wird die Filiale in Schönbühl geschlossen, ein Jahr später jene in Emmenbrücke-Sprengi. Die 13 betroffenen Angestellten sollen intern weiterbeschäftigt werden. Derweil verzeichnet die LUKB ein markantes Plus im Zinsengeschäft.