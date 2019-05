Schweizer Botschaft wird zum Treffpunkt der dänischen Kunstszene Der Schweizer Botschafter in Kopenhagen, der Willisauer Benedikt Wechsler, betreibt spezielle Wirtschaftsförderung: Mit Design-Möbel öffnet er Firmen wie Swiss Krono die Tür zum dänischen Markt. Niels Anner, Kopenhagen

Botschafter Benedikt Wechsler im Garten der Botschaft in Kopenhagen. (Bild: Niels Anner, 22. Mai 2019)

In den nächsten Tagen wird die Schweizer Botschaft in Kopenhagen zum Publikumsmagneten. Die in der noblen Vorortsgemeinde Hellerup direkt am Meer gelegene Residenz ist zum vierten Mal Teil des Kopenhagener Festivals «3 Days of Design». Die Botschaft organisiert dazu unter dem Titel «Open Embassy» Veranstaltungen und Projekte, unter anderem mit dem preisgekrönten Basler Architekten Simon Frommenwiler und dem dänischen Stararchitekten Bjarke Ingels.

Und Botschafter Benedikt Wechsler, der Bürger von Willisau ist, präsentiert seine Residenz der Öffentlichkeit. Diese hat der Schweizer Designer Alfredo Häberli zu einem Museum für Architektur, Inneneinrichtung, Grafik und Kunst umgestaltet. Ein Museum, das gleichzeitig Wohnraum für Wechsler und seine Familie ist, in dem sowohl Klassiker von Max Bill, Willy Guhl oder Mario Botta, aber auch neuere Schweizer Design-Produkte stehen.

Innovative Produkte aus Menznau

Es sei die Idee seiner Frau gewesen, gerade in Dänemark auf dieses Thema zu setzen, wo die Leute viel Leidenschaft und Geld in die Wohnungseinrichtung stecken, erzählt Wechsler. «Wir wollten aber nicht nur schöne und hochwertige Produkte aus der Schweiz zeigen, sondern über das Thema Design Netzwerke aufzubauen – und die Botschaft öffnen.» Einflussreiche dänische Politiker, die sich vorher nicht gross für die Schweiz interessiert hätten, seien nun plötzlich in die Design-Botschaft zu Besuch gekommen. «Das Konzept ermöglicht Kontakte in Politik, Wirtschaft, Kultur und Hochschulen», sagt Wechsler. Mit den Design-Tagen, aber auch einem Foodfestival und andern kulturellen Anlässen sei die Botschaft zu einer Publikumsplattform geworden, die Schweizer Firmen helfe, den dänischen Markt zu erreichen oder Partner zu finden. Was die Dänen dabei fasziniere: Hochklassiges Design-Handwerk, kombiniert mit Hightech-Produktion – und dass Schweizer Firmen im Gegensatz zu dänischen oft im Inland produzierten, sagt Wechsler. Wichtig ist auch der Ideenaustausch: Schweizer Design-Studierende kooperierten dank des Netzwerks der Botschaft mit einem Museum in Kopenhagen sowie einem Think-Tank, der im Auftrag von Ikea neue Wohn- und Gesellschaftstrends aufnimmt.

«Die Botschaft in Kopenhagen mit ihrer attraktiven Lage zieht ein skandinavisches Publikum an, das sich für Architektur, Design und Nachhaltigkeit interessiert», sagt Fabian Kölliker vom Holzwerkstoffhersteller Swiss Krono Group mit seinem Stammwerk in Menznau. Das sei ein hervorragendes Schaufenster, um ein positives internationales Bild der Schweiz zu vermitteln. Im Zusammenspiel mit anderen Traditionsmarken ergebe sich in der Botschaft ein Gesamtbild der Qualität und Innovation Schweizer Produkte, so Kölliker. Swiss Krono stellt in der Botschaft eine neue, besonders umweltfreundliche Spanplatte vor. Vergangenes Jahr haben Studierende der Fachhochschule Bern mit Materialien des Unternehmens im Garten eine Schiff-Skulptur gebaut.

Adrian Berchtold, Geschäftsführer von Ruckstuhl in Langenthal, schätzt die Plattform, um Produkte bekannter zu machen und die Reaktionen darauf zu sehen. Der Teppichhersteller, der früher auch in Dänemark produziert hat und laut Berchtold diesen Markt verstärkt bearbeiten will, präsentiert einen Teppich aus Wolle der Walliser Schwarznasenschafe. «Der Rahmen hier ist entspannter als auf Messen, und doch kommt man mit Architekten und Planern in Kontakt.»

Alpenkräutergarten und Taschen aus Bananenfasern

Viele der Aussteller sponsern die Design-Botschaft. Zudem erhält Benedikt Wechsler, der früher Diplomat in Brüssel und New York, danach Berater dreier Bundespräsidenten sowie Kabinettschef von Micheline Calmy-Rey war, Gelder von der Wirtschaftsförderung, etwa Präsenz Schweiz. In das Botschaftskonzept passen bekannte Firmen wie Laufen, USM, Jura, Caran d’Ache – die zuletzt ihren Absatz in Dänemark gesteigert hat – oder Ricola, dank der die Botschaft über den «ersten Alpenkräutergarten am Meer» verfügt. Aber auch kleinere Firmen wie Qwstion, die Taschen aus Bananenfasern herstellt und einen Laden in Kopenhagen eröffnet hat.

Für dänisch-schweizerische Kooperationen steht auch die «multifunktionelle soziale In­stal­lation» namens «Puzzle House», die jetzt den Garten der Botschaft ziert. Sie erinnert an abgerundete Lego-Steine, die als Gesamtheit ein Häuschen ergeben, aber in Einzelteile zerlegt werden kann. Diese sind wohlgeformte Sessel, Tische oder einfach neu kombinierbare Kunstobjekte. Entworfen gemeinsam von den Architekten Simon Frommenwiler und Bjarke Ingels, der mit seinem weltberühmten Namen ein Garant für öffentliche Beachtung ist.