Detailhandel 365 Tage lang im «Weihnachtsmodus»: Migros Luzern blickt trotz Pandemie auf erfolgreiches Jahr zurück Die Genossenschaft Migros Luzern profitierte von der gestiegenen Nachfrage nach Lebensmitteln. In anderen Bereichen musste sie dagegen Rückschritte hinnehmen. Mitarbeitende erhalten eine ausserordentliche «Corona-Dankeschönprämie» von 500 Franken.

Die Pandemie führte zu einem veränderten Kundenverhalten in den Migros-Filialen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Die Genossenschaft Migros Luzern blickt auf ein Jahr der Gegensätze zurück. «In unseren verschiedenen Bereichen waren wir unterschiedlich stark gefordert», fasste es der neue Geschäftsleiter Guido Rast anlässlich der Publikation des Jahresberichts am Dienstag zusammen. Als «Grundversorger» profitierten die Super- und Fachmärkte von der gestiegenen Nachfrage nach Lebensmitteln. Alle übrigen Sparten der Migros Luzern waren dagegen von den beiden Lockdowns sowie von betrieblichen Einschränkungen während der Öffnungszeiten betroffen und mussten teilweise grosse Einbussen verkraften.

«Die Spartenumsätze der Migros Luzern zeigen ein exaktes Spiegelbild der coronabedingt äusserst unterschiedlichen Marktentwicklungen», sagte Finanzchef Bruno Bieri. Da jedoch die Supermärkte 78 Prozent des Gesamtumsatzes der Genossenschaft ausmachen, habe die Migros Luzern unter dem Strich deutlich von den Turbulenzen am Markt profitiert.

So konnte die grösste Zentralschweizer Arbeitgeberin ihren Umsatz um 5 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken steigern. Mit einem Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 53,3 Millionen Franken, was einem Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, kann die Migros Luzern gar auf ein sehr gutes Resultat zurückblicken.

Kleinere Filialen erlebten einen Boom

Die gestiegenen Umsätze im Detailhandel konnten die Ausfälle in den geschlossenen Geschäftsbereichen damit mehr als auffangen. «Das ganze Jahr hindurch hatten wir rund 30 Prozent mehr Warenmengen zu bewältigen als im Vorjahr», sagte Kurt Odermatt, Leiter Logistik/Produktion/Informatik. Derartige Zahlen kenne man eigentlich von den Weihnachtstagen. «Wir waren sozusagen 365 Tage lang im Weihnachtsmodus.»

In diesem aussergewöhnlichen Jahr habe sich das Kundenverhalten stark verändert, führte Guido Rast weiter aus. Vor allem kleinere Filialen hätten als Folge der Pandemie einen Boom erlebt. Zwar seien die Läden weniger oft besucht worden, dafür hätten die Kundinnen und Kunden zu einem höheren Warenwert eingekauft. Das zeige sich etwa bei den regionalen und Bioprodukten, bei denen die Nachfrage erneut zugenommen habe. «Mit dem Biosortiment haben wir erstmals über 100 Millionen Franken umgesetzt», so Rast.

Um die zusätzlichen Warenvolumen zu meistern, wurde ein Teil der Mitarbeitenden aus den temporär geschlossenen Freizeitanlagen oder der Gastronomie in die stark nachgefragten Bereiche verlegt. Die Fachmärkte boten ihre Dienstleistungen derweil via Click&Collect-Abholsystem an, inklusive Videoberatung. Die Kurse in den Klubschulen der Migros Luzern wurden coronabedingt grösstenteils auf virtuellen Unterricht umgestellt oder es fanden Mischformen mit Teilnehmenden vor Ort und Videoschaltungen nach Hause statt.

Allerdings konnten nicht alle Mitarbeitenden verlegt werden. Die kurzfristigen Vorgaben seitens der Behörden im vergangenen Frühjahr hätten grosse Herausforderungen mit sich gebracht, sagte Walter Arnold, Leiter Technik und Umwelt und Leiter der Arbeitsgruppe Corona. So hätten während des ersten und zweiten Lockdowns über ein Drittel der Mitarbeitenden in die Kurzarbeit geschickt worden, die jedoch über die gesamte Zeit weiterhin den vollen Lohn erhielten.

Als verantwortungsvolle Arbeitgeberin habe die Migros Luzern die Lohnlücke der von Kurzarbeit betroffenen Mitarbeitenden von 80 auf 100 Prozent kompensiert, sagte Guido Rast, der im 1. Juli 2020 die operative Verantwortung von Felix Meyer, dem neuen Präsidenten der Verwaltung, übernommen hatte. Zudem hätten alle Mitarbeitenden – die Migros Luzern beschäftigt in der Zentralschweiz über 6500 Personen – von der Erfolgsbeteiligung 2019 in Höhe von 500 Franken profitiert, die Anfang des letzten Jahren ausbezahlt wurde. Hinzu kam eine ausserordentliche «Corona-Dankeschönprämie» von 500 Franken, die an all jene ausbezahlt wurde, die nicht von Kurzarbeit betroffen waren. Insgesamt liess sich die Migros Luzern die beiden Prämien 3,7 Millionen Franken kosten.

In der Rolle als Vermieterin gewährte die Migros Luzern den vom Lockdown betroffenen Geschäften einen Mieterlass von 50 Prozent für die Zeit der Ladenschliessung, was sich im Umsatz der Sparte Dienstleistungen auswirkte.

Erster Wasserstoff-Lastwagen ab Mai

Trotz Corona investierte die Migros Luzern mit 69,5 Millionen Franken in den Ausbau und die Modernisierung ihrer Standorte. Erneuert wurden die Filialen M Rain, M Brüelstrasse Luzern, M Bruchstrasse Luzern, Migros-Partner Weggis sowie das Einkaufscenter Herti, die Bäderlandschaft im Fitnesspark National Luzern und die Fachmärkte SportXX Zugerland Steinhausen und Do it + Garden Mythen Center Schwyz. Die zwei neuen Filialen M Würzenbachstrasse Luzern und M Oberkirch kamen dazu. Total zählt die Migros Luzern aktuell 139 Standorte in der Zentralschweiz.