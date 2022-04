Detailhandel Ausgeliefert: Valora zieht seinem Lieferdienst Avec Now in Zürich den Stecker – auch wegen den Behörden? Die Händlerin Valora lieferte mit Avec Now in weniger als einer Stunde Lebensmittel und Getränke nach Hause. Nun wird der Dienst teilweise eingestellt. Auch wegen einem Sonntags-Verbot?

Die Lieferungen von Avec Now geschahen aus den Filialen heraus. Keystone

«Danke und auf Wiedersehen»: Mit dieser Botschaft hat sich der Lieferdienst Avec Now am Dienstag von seinen Kundinnen und Kunden in Zürich verabschiedet. Bereits am Mittwoch werden die letzten Bestellungen ausgefahren. Avec Now lieferte seit seinem Start im Juli 2020 Lebensmittel, Getränke und Snacks aus dem Sortiment innert einer Stunde und für tiefe Gebühren nach Hause.

Der Dienst gehört zum Handelskonzern Valora. Sprecher Martin Zehnder sagt, Valora habe entschieden, den Fokus im Testbetrieb voll und ganz auf die Stadt Basel zu legen. «Mit dem Betrieb in Zürich hat Valora wichtige Erfahrungen gesammelt, die nun ausgewertet und in die Weiterentwicklung des Projekts fliessen werden.»

Lieferdienst wurde eingeschränkt

Wann und in welcher Form der Lieferdienst in Zürich wieder aufgenommen werde, sei Teil der Evaluation. «Ein Relaunch nach dem Modell in Basel, wo die Bestellungen aus eigenen Lagerräumlichkeiten und nicht aus einer Verkaufsstelle geliefert werden, ist eine Möglichkeit», sagt Zehnder.

Anders als in Basel hatte Valora die Kundinnen und Kunden in Zürich aus der bestehenden Avec-Filiale am Hardplatz bedient. Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde der Lieferdienst eingeschränkt - auch wegen Entscheiden der Behörden.

Sonntagslieferung ist nicht mehr erlaubt

So hatte das Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) entschieden, dass Valora die Läden in Zentren des öffentlichen Verkehrs nicht mehr für den Lieferdienstnutzen darf. Dabei handle es sich um eine Umgehung der gesetzlichen Regeln, welche diesen Läden Sonderrechte bei den Öffnungszeiten und die Möglichkeit der Sonntagsöffnung einräumen (CH Media berichtete).

Avec Now und Konkurrenten wie Hey Migrolino mussten daraufhin die lukrative Lieferung am Sonntag beenden. Zudem kann Valora die Filialen an den Bahnhöfen Küsnacht ZH, Oberwinterthur ZH, Zürich-Oerlikon, Langenthal BE und Dornach-Arlesheim BL seither nicht mehr für den Lieferdienst nutzen. In den meisten von dort aus belieferten Gebieten wurde Avec Now daraufhin eingestellt.

Neben Avec Now liefern auch die Dienste Hey Migrolino und Stash innert weniger Minuten Lebensmittel aus - ersterer in der Stadt und Teilen des Kantons Zürich, letzter in den Städten Zürich, Basel, Luzern und Genf. In der Westschweiz, im Wallis und im Tessin arbeiten zudem mehrere Genossenschaften der Migros mit dem Lieferdienst Smood für eine schnelle Lieferung von Lebensmitteln zusammen.