Detailhandel Bei Coop muss die Kundschaft neu den Kassenzettel extra verlangen – bei der Migros braucht es dafür die Cumulus-Karte Coop will künftig auch an den bedienten Kassen keine Kassenzettel mehr automatisch ausdrucken. Bei der Migros gibt es diese Option seit kurzem auch – aber nicht für alle.

Coop druckt keine Kassenzettel mehr automatisch aus. Keystone

Die Detailhändlerin Coop druckt per sofort auch an den bedienten Kassen keine Kassenzettel mehr automatisch aus. Das schreibt sie in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen. Dieses Konzept habe sich an den Self-Checkout-Kassen sehr gut bewährt und werde deshalb auf alle Kassen ausgeweitet. Damit könne Coop jährlich über 400 Tonnen Papier einsparen.

Der Verzicht gilt für die Coop-Supermärkte, die Lebensmittelabteilungen von Coop City, die Karma- und Sapori-Verkaufsstellen und die Filialen von Coop To Go. Wer einen Kassenzettel möchte, kann diesen beim Verkaufspersonal verlangen. Besitzerinnen und Besitzer einer Supercard können zudem digitale Kassenzettel erhalten, die auf dem Online-Portal von supercard.ch hinterlegt werden.

Cumulus-Karte als Voraussetzung

Vor kurzem hatte auch die Migros angekündigt, dass die Kundschaft neu die Möglichkeit habe, Kassenzettel digital statt analog zu erhalten. Das ist nicht nur an den Self-Checkout-Kassen, sondern ebenfalls auch an den bedienten Kassen der Fall.

Allerdings ist diese Option bei der Migros nur für jene verfügbar, die über eine Cumulus-Karte verfügen und die Migros-App nutzen. Bei Lidl sind Kassenzettel schon seit 2017 freiwillig, wie CH Media berichtete. Volg führte diese Option später ebenfalls ein.

Kundinnen und Kunden dürfen in der Schweiz zwar auf einen Kassenzettel verzichten, können aber gemäss Artikel 26 des Mehrwertsteuergesetz jederzeit einen solchen verlangen.