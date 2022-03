Detailhandel Maskulines Make-up: Warenhauskette Manor lanciert Beauty-Marke nur für Männer – diese ist aber umstritten Der Traditionshändler verkauft seit neustem verschiedene Make-up-Produkte speziell für Herren von der britischen Linie «War Paint for Men», die in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen kritisiert wurde.

Abeck-Crème und Foundation auch für Männer: Manor gibt sich modern. Screenshot: warpaintformen.com

Sogar der Manor-Chef scheint den Produkten nicht abgeneigt: «Gentlemen, let's try it out!!!», schreibt Jérôme Gilg auf der Onlineplattform Linkedin und meint damit Make-up für Männer. Denn die Warenhaus-Gruppe nimmt neu die Marke War Paint exklusiv ins Sortiment auf. Dazu gehört unter anderem Abdeckcrèmes, Grundierungen und Stifte, um den Bart und die Augenbrauen farblich zu verdichten.

Manor-Chef Jérôme Gilg freut sich über das neue Make-up-Angebot. Obs/Manor Ag / PPR

Manor-Sprecherin Sandra Känzig bestätigt auf Anfrage die Lancierung. Die Marke habe sich in den letzten drei, vier Jahren im Ausland rasant entwickelt. Es ist übrigens nicht Manors erster Versuch mit Make-up für Männer: 2010 nahm die Warenhauskette für eine kurze Zeit die Linie von Jean-Paul Gauthier ins Sortiment auf. «Sie war qualitativ gut, allerdings war die Kommunikation noch sehr feminin und sprach nur eine kleine Zielgruppe an», sagt Känzig. Der Grossteil der Männer schien damals noch nicht bereit gewesen zu sein.

Kriegsbemalung mit historischer Bedeutung

Allerdings ist die 2018 in England gegründete Marke War Paint nicht unumstritten. Rasch wurde Kritik am unsensiblen Namen laut. Denn der Begriff War Paint - auf Deutsch: Kriegsbemalung - geht auf die US-amerikanischen Ureinwohner zurück, die ihr Gesicht vor Kämpfen mit den europäischen Immigranten bemalten. Dass westliche Firmen kulturelle Bestandteile von Minderheiten kommerziell verwerten, wird als kulturelle Aneignung bezeichnet und gilt als verwerflich.

Ebenfalls moniert wurde der Werbeslogan «Make-up for Men». Schliesslich, so der Tenor, gebe es schon heute zahlreiche Beauty-Produkte, die sowohl von Männern als auch von Frauen benutzt werden könnten. Diese würden denn auch nicht mit «Make-up for Women» ausgelobt. Kritiker liessen sich auch nicht von der nicht sehr glaubwürdigen PR-Begründung überzeugen, wonach männliche Haut signifikant anders sei und andere Beauty-Stoffe benötige. Der Werbeclip mit einem betont maskulinen Model inklusive Tattoos half ebenfalls nicht.

Bärtig, tätowiert, durchtrainiert: So wirbt «War Paint» für sein Herren-Make-up. Youtube

Manor-Sprecherin Känzig erachtet die Kritik als veraltet - obwohl der Name noch immer derselbe geblieben ist. Zwar seien bei der Lancierung die ersten Reaktionen im Ausland überwiegend negativ gewesen. Doch weil War-Paint-Gründer Danny Gray sich darauf hin in vielen britischen TV-Sendern habe rechtfertigen können, habe die Marke an Bekanntheit gewonnen und sei nun ein kommerzieller Erfolg. Ganz nach dem Motto: Kritik hin oder her, die Marke ist nun bekannt und macht Kasse.

Laut dem Marktforschungsunternehmen Allied Market Research setzten Plege- und Beauty-Produkte für Männer im Jahr 2020 rund 125 Milliarden Dollar um. Bis 2030 wird damit gerechnet, dass sich diese Zahl mehr als verdoppelt. Wie viel der Make-up-Anteil daran ausmacht, ist nicht bekannt.

Auch Zalando entdeckt Make-up für Männer

Für Manor ist Make-up ein strategisch wichtiges Geschäft, sagt Känzig. So hatte die Warenhaus-Gruppe vor einigen Jahren zum Beispiel ebenfalls dank einer exklusiven Partnerschaft die populäre Marke Sephora in die Schweiz gebracht. «Damit konnten wir unsere Spitzenposition im Beauty-Bereich weiter ausbauen.»

Europas grösster Modehändler Zalando wirbt ebenfalls seit einiger Zeit mit Make-up-Produkten, die auch von Männern benutzt werden - ohne martialische Töne.