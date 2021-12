Detailhandel Migros Luzern und der Alkohol: Leserschaft hat eine klare Meinung Tendenziell lehnen Leserinnen und Leser den Verkauf von Alkohol bei der Migros ab. Das letzte Wort werden nun die 200’000 Zentralschweizer Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben.

Die Migros im Surseepark. Gibt es hier ab 2023 Alkohol zu kaufen? Bild: PD

In mindestens der Hälfte der zehn regionalen Migros-Genossenschaften wird es nächstes Jahr zu einer Urabstimmung zur Alkoholfrage kommen. An diesem Freitagabend wird klar sein, ob auch in den restlichen fünf Regionen die Genossenschafterinnen und Genossenschafter darüber abstimmen können, ob die Migros ab 2023 alkoholische Getränke verkaufen kann oder nicht. Der Genossenschaftsrat der Migros Luzern, auch bekannt unter der Bezeichnung Kundenparlament, hat am Mittwoch grünes Licht gegeben für die Urabstimmung im Frühling 2022. Von den 36 in Dierikon anwesenden Mitgliedern des Zentralschweizer Kundenparlaments haben 35 Ja gesagt, nur eine Person war dagegen. Auch in den anderen vier regionalen Genossenschaften, die eine Urabstimmung zur Alkoholfrage durchführen wollen, gab es nur vereinzelt Nein-Stimmen.

Aus diesen klaren Ergebnissen der höchsten Migros-Gremien abzuleiten, dass der Alkoholverkauf nächstes Jahr in der Zentralschweiz mit einer hohen Zustimmungsrate durchgewunken wird, wäre aber falsch. Denn das Kundenparlament besteht aus höchstens 40 Personen, letztlich entscheiden aber die über 200’000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter aus den sechs Zentralschweizer Kantonen.

Wenn sich Duttweiler im Grab umdreht

Stand jetzt gibt es keine Umfrage, die eine Antwort auf die Frage gibt, ob der Alkoholverkauf in der Zentralschweiz eher befürwortet wird oder nicht. Doch Einträge auf Social-Media-Kanälen und Kommentare unter Medienberichten machen deutlich, dass die meisten am Alkoholverbot festhalten möchten. Allerdings ist es auch so, dass nicht immer die lautesten und aktivsten Kommentatoren auch jene sind, die in der Mehrheit sind.

Bei einer Abstimmung dieses Newsportals haben von rund 240 Leserinnen und Lesern knapp 70 Prozent den Alkoholverkauf abgelehnt.

Auf Facebook scheint die ablehnende Haltung noch klarer zu sein: Egal, welche Einträge man konsultiert, es gibt stets mehr Daumen nach unten als nach oben. Unter Medienberichten zum Thema sind in den letzten Wochen auffällig oft Kommentare zu finden, die Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler ins Spiel bringen. «Das ist aber nicht im Sinne von Duttweiler», erhält an einem Ort die meisten Zustimmungen, oder auch: «Duttweiler würde sich im Grab umdrehen.»

Dieses Newsportal berichtete am Mittwochabend über den zustimmenden Entscheid der Migros Luzern. Unter den 22 Kommentaren beim entsprechenden Eintrag auf Facebook ist ebenfalls eine klare Ablehnung erkennbar. Der Alkoholverkauf sei unnötig, es habe genug andere Anbieter in der Schweiz – sogar im eigenen Haus. «Die Migros soll alkoholfrei bleiben. Für diese Sparte hat sie Denner gekauft, das reicht», heisst es andernorts. Ein häufiges Argument ist jenes der trockenen Alkoholiker, die bei einer Aufhebung des Alkoholverbots bei jedem Gang in die Migros in Versuchung geraten könnten.

Befürworter scheinen überall in der Minderheit zu sein. Sie argumentieren, die Migros verkaufe über die Migros-Gesellschaften Denner, Migrolino sowie über den Onlineshop heute schon Alkohol. Der Verzicht auf den Verkauf von Alkohol in den stationären Migros-Filialen sei also heuchlerisch, eine Aufhebung des Verbots unumgänglich. «Wieso nicht? Die anderen Läden verkaufen ja auch Alkohol», so die pragmatische Meinung einer Leserin.

Das Thema Alkoholverkauf dürfte in den nächsten Monaten weiterhin für Gesprächsstoff sorgen. In der Zentralschweiz wird die entsprechende Urabstimmung voraussichtlich im Mai durchgeführt. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben das letzte Wort.