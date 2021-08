Energie Die CKW-Stromtarife steigen nächstes Jahr wieder an Grund für die höheren Tarife sind gestiegene Kosten der Netzgesellschaft Swissgrid und eine teurere Energiebeschaffung. Die Tochterfirma EWS hingegen senkt die Preise.

Das CKW-Unterwerk in Willisau. Bild: PD

Jeweils bis Ende August müssen die neuen Stromtarife kommuniziert werden. Die CKW teilte nun am Montag mit, dass die Netz- und Energietarife nächstes Jahr leicht ansteigen werden. Sie begründet dies einerseits damit, dass die nationale Netzgesellschaft Swissgrid ihre Tarife erhöht; diese verrechnet die CKW ihren Kundinnen und Kunden weiter. Andererseits führen steigende Marktpreise und Produktionskosten zu leicht höheren Beschaffungskosten, schreibt der Zentralschweizer Stromkonzern in der Mitteilung.

Je nach Konstellation fallen die neuen CKW-Tarife unterschiedlich aus. Für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt erhöhen sich die monatlichen Ausgaben für Strom gegenüber dem ursprünglichen Tarif ohne Sonderreduktion um knapp 5 Franken, rechnet die CKW vor. Die öffentlichen Abgaben (unter anderem Netzzuschlag und Konzessionsgebühren) bleiben unverändert.

Sonderreduktion fällt weg

CKW-Kunden hatten zuletzt von Preissenkungen profitiert. In den letzten beiden Jahren gewährte die CKW den Kunden eine befristete Sonderreduktion auf den regulären Energietarifen. Hintergrund waren unterschiedliche Auslegungen zur Berechnung der Energietarife zwischen der Eidgenössischen Elektrizitätskommission und der CKW. Letztes Jahr konnte das seit 2011 laufende Kostenprüfungsverfahren abgeschlossen werden. Damit gelte für die Kunden ab 2022 wieder der reguläre kostenbasierte Energietarif, schreibt die CKW.

Man sei «Jahr für Jahr bestrebt, die Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren», so die CKW weiter. Zu wesentlich schlankeren Prozessen in der Abrechnung trage beispielsweise der Wechsel zu den neuen Stromzählern bei, da unter anderem die Zählerablesung vor Ort entfalle. Der vor einem Jahr begonnene Zählerwechsel komme gut voran: Bereits 80'000 Kundinnen und Kunden verfügen inzwischen über einen Smart Meter und können unter anderem ihren Stromverbrauch im CKW-Portal auf 15 Minuten genau mitverfolgen.

EWS senkt die Tarife

Auch die CKW-Tochter EWS (Elektrizitätswerk Schwyz) gab am Montag die neuen Tarife bekannt. Sie senkt die Strompreise ab 1. Oktober 2021 für die Kunden in der Grundversorgung um durchschnittlich 4,6 Prozent. Die Netznutzungstarife der Privat- und Gewerbekunden reduzieren sich um durchschnittlich 0,4 Rappen pro Kilowattstunde (kWh).

Zwar müssen die Energietarife für die Grundversorgung aufgrund der steigenden Beschaffungskosten um 0,3 Rappen pro kWh erhöht werden. Da EWS aber gleichzeitig die aufgelaufenen Überdeckungen aus den Vorjahren abbaut, könne in der Grundversorgung eine einmalige Sonderreduktion von durchschnittlich 0,8 Rappen pro kWh beziehungsweise von 11 Prozent auf den jeweils anwendbaren Energietarif gewährt werden, heisst es in der Mitteilung.

Diese Überdeckungen seien entstanden, weil die Beschaffungskosten sowie die Vertriebskosten in den Vorjahren tiefer als geplant ausfielen und nun zurückerstattet werden. Damit sinken ab Oktober 2021 die Energietarife per saldo um durchschnittlich 0,5 Rappen pro kWh für die Kunden in der Grundversorgung. Für einen durchschnittlichen Vierpersonenhaushalt im EWS-Gebiet sinken die jährlichen Ausgaben für Strom damit um rund 43 Franken.

Die Urner CKW-Tochter EWA wird die neuen Tarife am Dienstag bekanntgeben.