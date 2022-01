Idorsia Grosse Träume dank eines Schlafmittels: Baselbieter Ehepaar will den US-Markt aufmischen Das Ehepaar Clozel hat in den USA die Zulassung für ein erstes Medikament erhalten. Die Gründer des Baselbieter Pharmaunternehmens sind einst dem goldenen Käfig namens Roche entflohen.

Das Ehepaar Martine und Jean-Paul Clozel am Hauptsitz ihres Unternehmens Idorsia in Allschwil BL. Sebastien Bozon

Idorsia, ein kleines Baselbieter Pharmaunternehmen, will den amerikanischen Schlafmittelmarkt aufmischen. Hinter dem überaus ehrgeizigen Plan steht das Ehepaar Martine und Jean-Paul Clozel. Es hat Idorsia gegründet, besitzt die meisten Aktien (34 Prozent) und hält in der Geschäftsführung (Jean-Paul) wie auch in der Forschung (Martine) die Zügel fest in der Hand.

Am Montag kommunizierte Idorsia die Verkaufszulassung des Medikaments Daridorexant durch die zuständige US-Behörde FDA. Quiviviq, wie das voraussichtlich im Mai in den Verkauf gelangende Präparat in Amerika heissen soll, adressiert einen Markt mit 25 Millionen Patientinnen und Patienten. Es ist das erste eigene Produkt, von dem sich Idorsia substanzielle Einnahmen verspricht.

Ein «Schlüsselmoment» auf der Reise in die Zukunft

Dem Zulassungserfolg gehe eine Forschungsarbeit von mehr als 20 Jahren voraus, lässt sich Martine Clozel in einer Mitteilung zitieren. Ihr Ehemann Jean-Paul spricht von einem «Schlüsselmoment» auf der Reise von Idorsia in die weitere Zukunft.

Die euphorische Rhetorik kontrastiert mit der fast schon schnöden Art, wie die Neuigkeit an der Börse aufgenommen wird. Nach einem grellen, aber kurzen Kursfeuerwerk in den ersten Handelsstunden verlieren die Aktien am Montag schnell wieder an Boden. Sie fallen unter die Marke von 20 Franken zurück, die sie schon im Sommer 2017 kurz nach dem Start des Unternehmens erreicht hatten.

Ein europäisches Pharma-Start-up nach amerikanischem Vorbild

Dabei ist viel passiert seit jenen Tagen. Fast zwei Milliarden Franken hat das Unternehmen Idorsia in seiner noch nicht einmal fünfjährigen Geschichte schon aufgebraucht. Mit 650 Mitarbeitenden – mehrheitlich Forscherinnen und Forscher - wurden elf Wirkstoffe entwickelt, aus denen in den nächsten Jahren ebenso viele nützliche und auch kommerziell erfolgreiche Medikamente werden könnten. Die Clozels hegen einen grossen Traum: Sie wollen eine selbstständige und selbsttragende Firma schaffen, die es in der Medikamentenforschung mit den berühmten amerikanischen Biotech-Start-ups à la Biogen aufnehmen kann.

Dem goldenen Käfig Namens Roche entflohen

Mit diesem Ziel vor Augen waren die beiden vor 25 Jahren aus dem goldenen Käfig Namens Roche ausgebrochen, um bei der Gründung von Actelion mitzuhelfen. Als diese Firma gerade dabei war, die Adoleszenz hinter sich zu lassen und mit ihren Therapien zur Behandlung einer seltenen und besonders gefährlichen Form von Bluthochdruck einem ersten Höhepunkt zusteuerte, riss sich der US-Multi Johnson & Johnson Actelion seinen Gründern buchstäblich aus den Händen. Die Clozels mussten ihren Zögling gegen eine Entschädigung von 1,3 Milliarden Dollar ziehen lassen.

Rund die Hälfte dieses Geldes haben sie inzwischen in Idorsia investiert. «Alle Augen werden nun auf die Lancierung von Quiviviq gerichtet sein, um zu sehen, wie wir die geltenden Behandlungsmuster bei Schlaflosigkeitspatienten verändern werden», erklärt Jean-Paul Clozel.

Wenig Innovation im Schlafmittelmarkt

Nach Schätzung von Ärzten leiden in den Industrieländern 20 Prozent bis 30 Prozent der Menschen an Schlafstörungen. In etwa 10 Prozent der Fälle sind diese chronisch. Fachärzte bestätigen, dass im Schlafmittelmarkt eine langjährige Innovationsflaute herrschte. Quiviviq steht für eine neue Medikamentengeneration, welche die Patientinnen und Patienten nicht mehr narkotisieren will, sondern deren Schlaf-wach-Rhythmus so steuern kann, dass die gefährlichen Nebenwirkungen alter Therapieformen deutlich vermindert werden.

Die Schlafpille hatte schon früher die Fantasien der Actelion-Aktionäre beflügelt. Doch 2011 fiel das Medikament mit dem damaligen Namen Almorexant beim Zulassungsprozess durch. Es zeigte eine Unverträglichkeit mit anderem Medikamenten.

66 Jahre und immer noch voller Energie

Die Investoren reagierten entsetzt. Die Actelion-Aktien stürzten ab und schon stand ein Hedgefonds auf der Matte, der sich Actelion zum Schnäppchenpreis einverleiben wollte. Während die Clozels jenen Angriff noch erfolgreich abwehren konnten, waren sie gegen das 30-Milliarden-Dollar-Gebot von Johnson & Johnson machtlos. Nun geniesst das Paar als grösste Aktionäre die unternehmerische Freiheit – zum Preis, dass die beiden auch das grösste Risiko tagen. Risikolos ist das Unterfangen im US-Schlafmittelmarkt sicher nicht, wie laue Reaktion der Investoren zeigt. Der Markt sei geradezu überflutet von Billigmedikamenten und der Vertrieb an Zehntausende von Allgemeinpraktikern werde deutlich aufwendiger werden als der Verkauf von Medikamenten, die sich nur an wenige Patientinnen und Patienten mit seltenen Krankheiten richten, sagen kritische Beobachter. Doch die Clozels sind entschlossen, sich noch einmal gegen alle Widerstände zu beweisen. Das 66-jährige Ehepaar zeigt ein bemerkenswertes Mass an Energie.