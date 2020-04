Die Luzerner Designerin und Unternehmerin Rosmarie Baltensweiler ist mit 92 Jahren verstorben Die Luzerner Leuchtengestalterin Rosmarie Baltensweiler ist am vergangenen Freitag gestorben. Sie war erst im letzten Jahr mit dem Schweizer Grand Prix Design 2019 ausgezeichnet worden.

Rosmarie Baltensweiler Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 06. August 2019)

(zfo) Was sie am Licht die ganze Zeit fasziniert? «Licht hat das Leben hervorgebracht.» Dies sagte Rosemarie Baltensweiler 2019 zu unserer Zeitung, als wir mit ihr über ihre Auszeichnung mit dem Schweizer Grand Prix Design reden durften. Nun ist die Gestalterin von Lampen im Alter von 92 Jahren gestorben, wie die Familie am Dienstag bestätigt.

Mit ihrem Mann Rico gründete sie die international erfolgreiche Leuchtenmanufaktur Baltensweiler AG, die nun in der dritten Generation geführt wird.