UBS-Chef nennt keine weiteren Details

UBS-Chef Colm Kelleher will oder kann noch nicht Details zur Fusion nennen. Er antwortet deshalb nicht darauf, was mit Stellen oder der Credit Suisse First Boston geschehen wird. Allerdings sagt er, dass man das risikoreiche Investmentbanking «zurückfahren» werde. Auch will die UBS nach der Übernahme der CS an ihrer Strategie festhalten.