Die Schweiz ist auch nächstes Jahr am Finanzministertreffen der G20 Japan hat die Schweiz eingeladen. Die Schweiz wird auch an den Vorbereitungstreffen präsent sein und sich an den Arbeitsgruppen beteiligen.

Peter Tschentscher (SPD, l-r), Hamburgs Bügermeister, unterhält sich vor einem Finanzministertreffen mit Pierre Gramegna, Finanzminister von Luxemburg, Adrian Hasler, Regierungschef und Finanzminister des Fürstentums Liechtenstein, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Bundesrat Ueli Maurer und Hartwig Loeger, Finanzminister aus Österreich. (Bild: Ulrich Perrey/Keystone, Hamburg, 24. August 2018)

Finanzminister Ueli Maurer und Nationalbankpräsident Thomas Jordan werden auch im nächsten Jahr im Kreis der G20 über die zentralen Fragen des globalen Finanz- und Wirtschaftssystems mitreden. Japan, das 2019 turnusgemäss den Vorsitz der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer übernimmt, hat die Schweiz zur Teilnahme am sogenannten Finance Track der G20 eingeladen, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Mittwoch auf Anfrage bekanntgab.

Zum Finance Track gehören die Treffen der Finanzminister und Zentralbankgouverneure der G20, an denen auch Vertreter der internationalen Finanzinstitutionen teilnehmen. Die Schweiz wird auch an den Vorbereitungstreffen präsent sein und sich an den Arbeitsgruppen beteiligen. Es handelt sich um die vierte Teilnahme der Schweiz an den G20-Finanzministertreffen in Folge, nach den Einladungen durch China, Deutschland und Argentinien. (bbp)