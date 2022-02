Dierikon Gemeinsam wollen sie stark sein: Komax und Schleuniger planen Fusion Die Kabelverarbeitungsspezialisten wollen damit unter anderem ihre Wettbewerbsfähigkeit im immer wichtigeren chinesischen Markt erhöhen. Was die konkreten Auswirkungen der Fusion betrifft, sind noch einige Fragen offen.

Komax-Produktion in Dierikon. Bild: NZZ

Im Bereich der Kabelverarbeitungsmaschinen kündigt sich eine Grossfusion an. Komax aus Dierikon und die gemessen am Umsatz etwa halb so grosse Schleuniger-Gruppe aus Thun wollen zusammengehen. Geplant ist, dass die bisherige Eigentümerin von Schleuniger, die Metall Zug, im Gegenzug mit einer Beteiligung von 25 Prozent grösster Aktionär von Komax wird. Komax plant dafür im Rahmen einer Kapitalerhöhung, 1 283 333 neue Aktien herauszugeben, vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung. Dieser werde zudem die Aufhebung der 15-Prozent-Stimmrechtsbeschränkung sowie die Wahl von Jürg Werner, heutiger Präsident des Verwaltungsrats von Schleuniger, als Verwaltungsratsmitglied beantragen, wie es in einer Mitteilung heisst. Durch den Zusammenschluss würde eine Technologiegruppe mit weltweit über 3000 Mitarbeitenden entstehen.

Die Fusion passt zur Strategie von Metall Zug. Seit einigen Jahren wandelt sich die einstige Industriegruppe hin zu einer Holdinggesellschaft mit Beteiligungen an «attraktiven Schweizer Industrieunternehmen». Die Initialzündung dafür war das Spin-off des Küchengeräteherstellers V-Zug im Jahr 2020. Als Hauptgrund für die Fusion nennen die beiden Firmen nun die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit im globalen Markt. Dies betrifft vor allem den Automobilsektor. In diesem generiert Komax rund 80 Prozent seines Umsatzes, Schleuniger gut die Hälfte. In den letzten Jahren hat sich die Produktion der Autos stark nach China verschoben, wo heute schon rund 30 Prozent der Autos produziert und verkauft werden. Beide Firmen erzielen dort aber nur rund ein Fünftel ihres Umsatzes.

Metall-Zug-CFO Daniel Keist an einer Bilanzmedienkonferenz 2016.

Bild: Werner Schelbert

Wachstum statt Einsparungen

Als europäische Firma sei es nicht einfach, sich in China durchzusetzen, auch wegen der vielen lokalen Mitbewerber, erklärt Daniel Keist, Finanzchef der Metall Zug, auf Nachfrage. Zudem würden die zwei Megatrends Elektromobilität und autonomes Fahren ganz neue Anforderungen an die Hersteller stellen, etwa im Bereich Datenkabel, und deshalb grosse Investitionen in Forschung und Entwicklung notwendig machen. «Das heisst nicht, dass Schleuniger alleine nicht hätte mithalten können, aber aus Ressourcengründen hätten wir vielleicht das ein oder andere nötige Projekt nicht machen können. Zusammen können wir unseren Kunden da schnellere und bessere Lösungen anbieten», sagt Daniel Keist. So formuliert es auch Matijas Meyer, CEO der Komax-Gruppe: «Der Zusammenschluss ermöglicht es uns, künftig auf all diese Trends angemessen reagieren zu können – und was entscheidend ist, in der erforderlichen Schnelligkeit –, damit wir unsere Wettbewerbsfähigkeit behalten», wird er in einer Mitteilung zitiert.

Was genau die geplante Zusammenlegung im Detail etwa für die Angestellten bedeutet und ob es durch die neuen Synergien auch zu Entlassungen kommt, dazu können sich die Unternehmen noch nicht äussern – «da die Fusion noch von verschiedenen Wettbewerbsbehörden genehmigt werden muss, und sich die beiden Unternehmen davor aus rechtlichen Gründen nicht abstimmen dürfen», so Daniel Keist von Metall Zug. Tendenziell sei die Absicht aber, eher in Innovationen zu investieren und zu wachsen und nicht Kosten einzusparen. Die Unternehmen rechnen mit einem Vollzug der Transaktion im dritten Quartal 2022. Bis dahin bleiben sie eigenständig am Markt.