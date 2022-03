Digitale Geschäfte Die Post sucht einen Spezialisten für Digitalethik – was die Person genau machen soll, weiss sie noch nicht Die Post ist verstärkt im digitalen Raum unterwegs. Ihre Zukäufe haben ihr Kritik eingebracht. Dabei soll alles ethisch zu und her gehen, wie eine Ausschreibung zeigt. Was ist dran am Digitalethik-Trend?

Nur Briefe und Päckli, das war einmal. Keystone

Die Person, die sich bei der Post für den neu ausgeschriebenen Posten als «Spezialist*in Digitalethik» bewirbt, hat eine kompliziert klingende Aufgabe vor sich. Es geht um die «Verantwortung für die Operationalisierung unseres ethischen Frameworks und den dazugehörigen digitalethischen Designprinzipien in Zusammenarbeit mit interdisziplinären Kolleginnen und Kollegen».

Weiter schreibt die Post im Stelleninserat: «Du unterstützt unser Business bei der Identifikation relevanter digitalethischer Fragestellungen und bei der Anwendung digitalethischer Designprinzipien». Was heisst das konkret – und was versteht die Post unter digitaler Ethik?

Die Inhalte sind noch offen

So genau weiss sie das selbst auch noch nicht. «Es ist zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, bereits die genauen Inhalte, Aufgaben und Schwerpunkte zu vertiefen und zu benennen», sagt Post-Sprecher Oliver Flüeler zur neuen Stelle. Diese würden dann in Zusammenarbeit mit dem künftigen Stelleninhaber und dem Team definiert.

Viele Dienstleistungen der Post steckten mitten im Technologiewandel, sagt Flüeler. Das gelte etwa für die Bereichen Logistik, E-Commerce und Paketverarbeitung. Mit Postauto ist die Post aber auch im öffentlichen Verkehr tätig, wo viele Daten anfallen und mit Partnern aus der Branche ausgetauscht werden. Daneben hat die Post einen Fuss im Bereich Gesundheit drin, etwa mit einer eigenen Lösung für das elektronische Patientendossier. Hinzu kommen Projekte in den Bereichen E-Government, wo die Post eine eigene E-Voting-Lösung anbietet.

Kritik an E-Voting

E-Voting ist ein gutes Beispiel dafür, weshalb die Post im Bereich Digitalethik noch zulegen könnte. So berichtete das Online-Magazin «Republik», dass die Post den Quellcode dafür bei der umstrittenen spanischen Softwarelieferantin Scytl erworben habe.

Diese sei wegen Sicherheitslücken in der Vergangenheit immer wieder in Kritik gestanden. Solche Lücken seien auch im System der Post entdeckt worden – und auf «Unzulänglichkeiten in Entwicklungsprozessen» zurückzuführen. Trotzdem habe die Post den Erwerb des Quellcodes im Mai 2021 als «Investment in die digitale Kompetenz» gepriesen.

Thema soll mehr Gewicht erhalten

«Digitalethik ist für alle Unternehmen, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen, ein immer relevanteres Thema», sagt Post-Sprecher Oliver Flüeler. «Die Post erachtet die Einbindung der Digitaltethik ins Unternehmen und die Nähe zum Unternehmen als Chance: Sie setzt sich auseinander und definiert, welche Werte wir in einer digitalen Welt leben wollen, um die Gesellschaft mittels technischer Innovationen zum Positiven zu gestalten.»

Bisher sei die Digitalethik bei der Post in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe behandelt worden. Die Stellenausschreibung sei ein Zeichen dafür, dass die Post dem Thema ein entsprechendes Gewicht beimesse. Das Thema werde stärker in der Organisation der Post verankert.

Freiwillige Charta der Branche

Das Thema Digitalethik beschäftigt nicht nur die Post. Auch der Wirtschaftsverband der ICT- und Online-Branche Swico hat vor einem Monat eine Charta für den ethischen Umgang mit Daten lanciert. Sie umfasst den ganzen Lebenszyklus von der Sammlung und Speicherung über die Analyse bis hin zur Produkteentwicklung. Sie besteht aus 24 Bekenntnissen.

Dazu gehört etwa, Trägheit oder mangelnde Aufmerksamkeit nicht auszunutzen, um mehr persönliche Daten zu erhalten als notwendig. Ausserdem verpflichten sich die Unterzeichnenden, datenbasierte Produkte erst zu vertreiben, nachdem sie untersucht haben, inwiefern unkundige Nutzerinnen und Nutzer damit Schäden verursachen können oder fachkundige Menschen damit Missbrauch betreiben können. Für die Firmen ist die Unterstellung unter die Charta freiwillig.