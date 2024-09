Diversität Frauen in der Chefetagen: Überall auf dem Vormarsch – aber mit Ausnahmen Die vom Bund erlassenen Frauen-Richtwerte für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat dürften bald erreicht werden. Das zeigt der neuste Schilling-Report.

Die Geschäftsleitung des Versicherungskonzerns Swiss Life besteht aus sieben Männern. Diversität äussert sich hier höchstens bei der Wahl des Krawattenmuster. Frauen sucht man jedenfalls in der obersten Teppichetage vergebens. Der zweite Konzern aus dem Club der 20 wertvollsten börsenkotierten Unternehmen in der Schweiz, der keine Frau in der Geschäftsleitung hat, ist Geberit, der weltweit tätige der Hersteller von Sanitärprodukten.

Swiss Life und Geberit sind Ausnahmen, die anderen 18 SMI-Unternehmen haben mindestens eine Frau in der Geschäftsleitung, wie aus dem gestern publizierten Report von Guido Schilling hervorgeht. Insgesamt ist demnach der Frauenanteil in den SMI-Geschäftsleitungen im vergangenen Jahr nochmals deutlich angestiegen, und zwar von 19 auf 24 Prozent. Damit sind die Grosskonzerne in der Schweiz die Musterschüler beim Thema Geschlechterdiversität – und erfüllen im Schnitt bereits heute die ab 2031 verpflichtenden Vorgaben des revidierten Aktienrechts.

Dieses gibt vor, dass in den Geschäftsleitungen börsenkotierter Schweizer Unternehmen mindestens 20 Prozent Frauen Einsitz nehmen sollten. Bei den Verwaltungsräten liegt der Richtwert bei 30 Prozent und sollte bereits ab 2026 eigenhalten werden. Dieser wird von den SMI-Firmen mit einem durchschnittlichen Frauenanteil von 34 Prozent bereits heute übertroffen. Sogar Geberit hat sein Soll hier bereits erfüllt, Swiss Life kommt beim Verwaltungsrat immerhin auf einen Anteil von 25 Prozent.

Die verflixte zweite Frau

Tiefer als bei den SMI-Konzernen sind die Durchschnittswerte wenn der Datensatz erweitert wird auf die 122 grössten Arbeitgeber der Schweiz, die für den neusten Schilling-Report analysiert worden sind: Hier beträgt der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen 19 Prozent und in den Verwaltungsräten 29 Prozent. Schilling zeigt sich zuversichtlich, dass die vom Bund erlassenen Richtwerte bereits im nächsten Jahr – und damit mehr als rechtzeitig – erreicht würden.

Freilich gibt es auch ausserhalb des SMI-Verbunds Firmen, die ihre oberste Führungscrew frauenfrei halten: In den vergangenen fünf Jahren ist deren Anteil aber von 59 auf 24 Prozent gesunken, wie dem Schilling-Report zu entnehmen ist. Damit hat zwar noch immer jedes vierte Unternehmen in der Schweiz gar keine Frau in der operativen Leitung. Gleichzeitig ist aber der Anteil jener Firmen mit zwei Frauen in der Geschäftsleitung von 9 auf 20 Prozent gestiegen und jener mit drei oder gar mehr von 2 auf 20 Prozent, wie Guido Schilling ausführt. Das wertet der Headhunter, der seit 2006 die Zusammensetzung der Geschäftsleitungen sowie seit 2010 die Verwaltungsräte in der Schweiz durchleuchtet, als äusserst positiv. Denn egal ob für die Geschäftsleitung oder den Verwaltungsrat, am schwierigsten sei es, die zweite Frau zu installieren. Ist dieser Schritt erfolgt, dann ist das Thema Geschlechterdiversität laut Schilling definitiv im Unternehmen angekommen.

Anders als bei den SMI-Konzernen, wo überall Frauen im Verwaltungsrat sitzen, wird bei sechs Prozent der anderen untersuchten Firmen die Strategie noch immer ohne Frauen gemacht. Zu dieser Gruppe gehören etwa Mövenpick, die Spitalgruppe Aevis Victoria, der Gebäudezulieferer Arbonia oder die SBB-Tochterfirma SBB Cargo.

Die Schweiz hat heute 11 Chefinnen

Aber in einem Punkt schlägt das Gros der Firmen die vermeintlichen Vorzeigebetriebe: Sitzen bei den SMI-Konzernen nur Männer auf den Chefsesseln, nimmt die Anzahl weiblicher CEO bei den anderen Firmen Jahr für Jahr zu: Schilling zählt mittlerweile 11 Chefinnen.

Vor ein paar Jahren war es noch eine ganz kleine Gruppe gewesen um Magdalena Martullo-Blocher (Ems), Philomena Colatrella (CSS) oder Suzanne Thoma, die zuerst die BKW und nun Sulzer lenkt. In den vergangenen Jahren sind unter anderem Michèle Rodoni (Mobiliar), Brigitte Beck (Ruag MRO) und zuletzt Ricarda Demarmels (Emmi) hinzugestossen. Sie dürften nicht die letzten sein.