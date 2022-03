Reinigung Düring verkauft Pfenniger Entsorgungs AG an Fretz Kanal-Service Zusammenschluss in der Zentralschweizer Kanalreinigungsbranche.

Patrick Düring von der Düring AG (links) mit Reto Hürlimann von der Fretz Kanal-Service AG. Bild: PD

Vor einem Jahr hat die Düring AG aus Ebikon die Surseer Josef Frey AG und die Pfenniger Entsorgungs AG übernommen. Die Pfenniger Entsorgungs AG mit rund 20 Arbeitsplätzen ist in der Kanalreinigung und Kanalinspektion tätig. Sie gehörte vor dem Verkauf an Düring seit 1992 zur Josef Frey AG.

Nun wird die Pfenniger Entsorgungs AG erneut verkauft. Laut einer Mitteilung gehört sie rückwirkend per 1. Januar 2022 zur Fretz Kanal-Service AG mit Niederlassungen in Cham, Baar, Küssnacht und Altdorf. Die Erweiterung des Marktgebietes um die Regionen Luzern und Teilen des Mittelland stärke die Fretz-Firmengruppe, heisst es in der Mitteilung. Die Pfenniger Entsorgungs AG trete weiterhin als eigenständiges Unternehmen und mit dem bewährten Team von Fachspezialisten in ihrem Marktgebiet auf. Der Standort Sursee bleibe bestehen. Die Firmengruppe beschäftigt neu 85 Mitarbeitende. (mim)